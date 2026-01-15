15/01/2026

Իրանում բողոքի ցույցերի և անկարգությունների հետևանքով 2 հայ է զnhվել. Սինանյան

15/01/2026

«2 հայ է զոհվել Իրանում զանգվածային բողոքի ցույցերի և անկարգությունների հետևանքով»:

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է սփյուռքի գործերի հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը:

«Մեկ զոհ կար հաստատված, երկրորդ զոհն էլ, կարծես, հաստատվել է։ Խոսվում է ավելի մեծ թվերի մասին, բայց հստակ որևէ տեղեկություն չունենք»,- ասել է նա և հստակեցրել, որ Իրանում ՀՀ դեսպանատան հետ կապն ընդհատված է, տեղեկություններ ստացվում են միայն Իրանից թռիչքներով ժամանող անձանց միջոցով։

