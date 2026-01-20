20/01/2026

Իրանում համացանցը մասամբ վերականգնվել է

20/01/2026

Իրանի իշխանությունները վերականգնել են տեքստային հաղորդագրությունների ծառայությունը որոշ օգտատերերի համար՝ այդ երկրում ինտերնետի ամբողջական արգելափակումից հետո։

Համաձայն առկա տեղեկությունների, ներկայումս Իսլամական Հանրապետության բնակիչները կարող են իրար տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել եւ կատարել արտասահմանյան զանգեր։

Թեհրանի որոշ բնակիչների մոտ էլ ինտերնետ կապն է վերականգնվել, սակայն արագությունը դեռ չափահազանց ցածր է եւ բջջային ինտերնետ կապը դեռ մնում է անհասանելի։

