Իրանում համացանցը մասամբ վերականգնվել է

Իրանի իշխանությունները վերականգնել են տեքստային հաղորդագրությունների ծառայությունը որոշ օգտատերերի համար՝ այդ երկրում ինտերնետի ամբողջական արգելափակումից հետո։
Համաձայն առկա տեղեկությունների, ներկայումս Իսլամական Հանրապետության բնակիչները կարող են իրար տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել եւ կատարել արտասահմանյան զանգեր։
Թեհրանի որոշ բնակիչների մոտ էլ ինտերնետ կապն է վերականգնվել, սակայն արագությունը դեռ չափահազանց ցածր է եւ բջջային ինտերնետ կապը դեռ մնում է անհասանելի։
