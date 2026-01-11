11/01/2026

Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/01/2026 1 min read

Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել` Էջմին Մասիհի, Մաջիդիե թաղի բնակիչ։

Լուրը հաղորդել է Էջմինի հաճախած արհեստակցական դպրոցի իրանցի դասախոսը։

Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Տիգրան Դավուդյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը ճնշել է բողոքի ցույցերը և միջամտության դեպքում սպառնացել է ԱՄՆ-ին և Իսրայելին

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Փաշինյանը պաշտոնանկ արված Գեւորգ Սրբազանի հետ պատարագի է մասնակցում

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Կիրակնօրյա պատարագ՝ Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանի քարոզը, Արարատի սուրբ Հակոբ Եկեղեցում

11/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը ճնշել է բողոքի ցույցերը և միջամտության դեպքում սպառնացել է ԱՄՆ-ին և Իսրայելին

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել. Լուսանկար

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը Թրամփին զգուշացրել է՝ ցանկացած հարձակման դեպքում սպասել հնարավոր հետևանքների

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ վարչապետը պատարագին ներկայացել էր նոր համարանիշներով ավտոմեքենայով. Լուսանկար

11/01/2026 infomitk@gmail.com