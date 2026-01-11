Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել. Լուսանկար

Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել` Էջմին Մասիհի, Մաջիդիե թաղի բնակիչ։
Լուրը հաղորդել է Էջմինի հաճախած արհեստակցական դպրոցի իրանցի դասախոսը։
Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Տիգրան Դավուդյանը։
