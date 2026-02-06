Ուկրաինայի խաղաղության համաձայնագիրն առանց Կիևի կխաթարի Արևմուտքի հեղինակությունը. Տեսանյութ

Վարշավայի քաղաքապետը ասել է, որ Ուկրաինայի խաղաղության համաձայնագիրն առանց Կիևի կխաթարի Արևմուտքի հեղինակությունը։
Euronews-ին տված հարցազրույցում Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Տրզասկովսկին զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը առանց Կիևի լիակատար համաձայնության կխաթարի Արևմուտքի միասնությունը և կխրախուսի ավտորիտար ռեժիմները ամբողջ աշխարհում։
Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Տրզասկովսկին ասել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի արդյունքը արձագանք կունենա Եվրոպայից շատ ավելի հեռու՝ ձևավորելով այն, թե ինչպես են ավտոկրատները գնահատում Արևմուտքի ուժն ու վճռականությունը։
«Ինչպես էլ ավարտվի այս պատերազմը, այն պետք է համաձայնեցվի Ուկրաինայի հետ և արտացոլի ուկրաինական առաջնահերթությունները», – հինգշաբթի օրը Euronews-ի Europe Today առավոտյան հաղորդմանը ասել է Տրզասկովսկին։ «Աշխարհի յուրաքանչյուր բռնապետ հետևում է, թե արդյոք Արևմուտքը կմնա միասնական և ուժեղ»։
Նրա խոսքերը հնչում են դիվանագիտական գործունեության արագացմանը զուգընթաց, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ բանակցությունների և Եվրոպայում վերսկսված բանավեճերի՝ Մոսկվայի հետ հաղորդակցության ուղիների վերաբացման վերաբերյալ, մի գաղափար, որը վերջերս առաջ է քաշել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Վարշավան շարունակում է կտրականապես դեմ լինել ցանկացած խաղաղության նախաձեռնության, որը կարող է դիտվել որպես ռուսական ագրեսիայի պարգևատրում կամ Կիևին պայմաններ պարտադրելը։
«Ամենակարևորն այն է, որ նախագահ (Վոլոդիմիր) Զելենսկին և ուկրաինացի ժողովրդի ձայնը լսելի լինեն», – ասաց նա: «Մենք չենք կարող առաջ քաշել այնպիսի գաղափարներ, որոնք անընդունելի են Ուկրաինայի համար: Դա կլինի բացարձակապես հակաարդյունավետ»:
Նման մոտեցումը, զգուշացրեց նա, կվնասի թե՛ Եվրոպայի, թե՛ ԱՄՆ-ի հեղինակությունը այն ժամանակ, երբ համաշխարհային անվտանգության նորմերը գտնվում են լարվածության տակ:
Եվրոպան պետք է լինի բանակցությունների սեղանի շուրջ:
Որպես Ուկրաինայի հարևան և նրա ամենաուժեղ աջակիցներից մեկը՝ Լեհաստանը պնդում է, որ Եվրոպան դեռևս բավարար դեր չի ապահովել պատերազմի վերջնական խաղի ձևավորման գործում, ինչը պաշտպանում է նաև Տրզասկովսկին:
«Ես չեմ կարծում, որ եվրոպացիները բավարար ձայնի իրավունք ունեն», – ասաց նա: «Առանց մեր մասնակցության լուծում, անվտանգություն և Ուկրաինայի վերակառուցում չի լինի», – ասաց Տրզասկովսկին:
Նա նաև ընդգծեց պարզաբանման անհրաժեշտությունը այն մասին, թե ով է պատասխանատու շարունակվող լայնածավալ պատերազմի համար, որն այժմ մոտենում է իր չորս տարվա նշաձողին:
«Մենք չպետք է աղոտացնենք, թե ով է ագրեսորը։ Դա Ռուսաստանն էր», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Ուկրաինան շարունակում է ամեն օր բախվել քաղաքացիական բնակչության վրա հարձակումների այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Կիևը և Խարկովը։
Մարտադաշտից այն կողմ նայելով՝ նա ասաց, որ Եվրոպան պետք է հավատարիմ մնա Ուկրաինայի վերակառուցմանը և նրա երկարաժամկետ եվրոպական ապագային։
Լեհաստանը զգալիորեն ընդլայնել է իր պաշտպանական դիրքը 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից իր լայնածավալ ներխուժումը սկսելուց ի վեր՝ դառնալով ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ ծախսողներից մեկը ՀՆԱ-ի համեմատ։
«Մենք մեր ՀՆԱ-ի գրեթե 5%-ը ներդնում ենք պաշտպանության մեջ», – ասաց նա։ «Մենք ամրացնում ենք մեր արևելյան սահմանը և ինքներս ենք պատասխանատվություն կրում, ճիշտ այնպես, ինչպես կոչ է արել (ԱՄՆ) նախագահ (Դոնալդ) Թրամփը»։
Տրզասկովսկին նաև պնդեց, որ Լեհաստանի անվտանգությունը անբաժանելի է Ուկրաինայի գոյատևումից։
«Ուկրաինացիները պայքարում են մեր ազատության համար», – ասաց նա։ «Նրանք մեզ շնչելու տարածք տվեցին մեր անվտանգությունը վերականգնելու համար։ Եթե այս պատերազմն ավարտվի Պուտինի հաջողությամբ, դա կլինի Եվրոպայի անվտանգության համար ամենամեծ սպառնալիքը»։
Հիբրիդային սպառնալիքներ տանկերի շուրջ
Նվազագույնի հասցնելով Ռուսաստանի կողմից Լեհաստան անխուսափելի ներխուժման հավանականությունը՝ Տրզասկովսկին զգուշացրեց ինքնագոհության դեմ։
«Եթե Ռուսաստանին ժամանակ տրվի վերակառուցելու իր բանակը, այն կարող է վերադառնալ և փորձարկել մեր դիմադրողականությունը», – ասաց նա՝ մատնանշելով հիբրիդային պատերազմի մարտավարությունները, ինչպիսիք են ապատեղեկատվությունը, դիվերսիան և կիբեռհարձակումները։
Նա հավելեց, որ քաղաքները ավելի ու ավելի են դառնում անվտանգության հավասարման մաս։ Վարշավան ամրապնդում է իր սեփական դիմադրողականությունը՝ միաժամանակ սովորելով Ուկրաինայի փորձից և օգնելով, այդ թվում՝ ձմեռային էլեկտրաէներգիայի պակասի ժամանակ արտակարգ իրավիճակների գեներատորներով։
ԱՄՆ-ի գլխավորած խաղաղության նախաձեռնությունների և Թրամփի առաջարկների մասին հարցին Լեհաստանի մայրաքաղաքի ղեկավարը պատասխանեց, որ Վարշավան դրանք քննարկում է պրագմատիկորեն, բայց պնդում է, որ տրանսատլանտյան միասնությունը մնում է անհրաժեշտ։
«Խոսքը զգացմունքների կամ անհատականությունների մասին չէ», – ասաց նա։ «Խոսքը եվրոպական անվտանգության մասին է։ Եթե Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները միասին չլինեն, մեր թշնամիները շամպայնի շշեր կբացեն»։
Նա մերժեց այն միտքը, որ Եվրոպան պետք է ընտրություն կատարի Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև։
«Եվրոպան պետք է ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնի և ամրապնդի իր կարողությունները», – ասաց նա։ «Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է ամերիկացիներին ներգրավված պահենք։ Նրանք մեր ամենամոտ դաշնակիցներն են»։
Արձագանքելով Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագիի՝ ԵՄ-ին ավելի խորը ինտեգրման կոչերին, պաշտոնյան պրագմատիկ նոտա է հղել։
«Ես չեմ սիրում այնպիսի պիտակներ, ինչպիսիք են ֆեդերացիան կամ կոնֆեդերացիան», – ասել է նա։ «Սակայն կան ոլորտներ, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, կապիտալի շուկաները, որտեղ մեզ անհրաժեշտ է ավելի մեծ ինտեգրացիա, եթե Եվրոպան ցանկանում է լինել իրական գլոբալ խաղացող»։
Միևնույն ժամանակ, նա զգուշացրել է չափազանց կենտրոնացման դեմ՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն նաև կարիք ունի ճկունության և ռազմավարական ինքնաբավության՝ ավելի ու ավելի անկայուն աշխարհում կողմնորոշվելու համար։
