Լավրովը շանտաժ է անում Հայաստանին, ԱԺ նախագահը հանդիպում է նրա հետ

Եվրոպական Միության կողմից Հայաստանի ընտրություններին «ռուսական միջամտությունը» կանխելու համար օգնության կոչերը արվում են սադրիչ մտադրությամբ, ասել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ։
Լավրովն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը մշտապես Հայաստանին ընտրության առջև է կանգնեցնում՝ լինել կա՛մ Ռուսաստանի, կա՛մ ԵՄ-ի հետ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ Երևանի պատասխանատու քաղաքական գործիչները հասկանում են այս մոտեցումների սադրիչ բնույթը։ «Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանն ունի իր սեփական ինքնիշխան ընտրությունը»։
Ըստ Լավրովի՝ Մոսկվան շահագրգռված է, որ Հայաստանը լինի ուժեղ, ինքնաբավ երկիր, որը կարող է ինքնուրույն ընտրել իր արտաքին քաղաքականության կողմնորոշումը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև եռակողմ համաձայնագրերը կարող են լուծել Հարավային Կովկասում տրանսպորտային խնդիրները, ասել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
«Մենք համոզված ենք, որ 2020-2022 թվականներին Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի նախագահների, նաև Հայաստանի վարչապետի մակարդակով համաձայնեցված բոլոր գործերը մնում են արդիական, առաջին հերթին՝ տարածաշրջանում առկա բոլոր տնտեսական, տրանսպորտային և լոգիստիկ խնդիրների լուծման համար», – ասել է նախարարը Մոսկվայում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ։
«Հայաստանը պետք է զգալիորեն օգտվի այս որոշումներից, և պետք է վերացվեն ամբողջ տարածաշրջանի՝ որպես մեկ միավորի բնականոն գործունեության բոլոր խոչընդոտները։ Մոսկվան պատրաստ է դրան», հավելել է նա։
Իսկ այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում: Ընթանում է նրա հանդիպումը ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ: Ռուսաստանը պարբերաբար լսում է հայտարարություններ Հայաստանի դեմ՝ «հյուսիսից ուղղված առասպելական հարձակումների» մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը՝ Մոսկվայում Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ բանակցությունները բացելիս. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է պարբերաբար լսել Հայաստանի դեմ հյուսիսից նախապատրաստվող որոշ միֆական հարձակումների, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից գոյաբանական սպառնալիքի մասին»։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը բավական հեռուն են գնացել հարաբերությունների կարգավորման գործում՝ լավ իմաստով, նախատեսվում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում, ինչը շատ կարևոր է Հայաստանի ապագայի համար:
Այս մասին հայտարարել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը՝ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ:
Սիմոնյանը նշել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում և չի ցանկանում, որ Մոսկվայում ընկալում լինի, թե Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ քայլեր է անում: Միևնույն ժամանակ, Սիմոնյանը նշել է, որ կան հարցեր, որոնք անհրաժեշտ է քննարկել:
Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ին՝ Սիմոնյանը նշել է, որ կան հարցեր, որոնց պատասխանները Երևանը դեռ չի ստացել:
«Մեզ նաև անհանգստացնում է այն հռետորաբանությունը, որը մենք հաճախ լսում ենք հանրային դաշտում: Դա անհանգստացնում է նաև Հայաստանի հանրությանը»,- նշել է Ալեն Սիմոնյանը, հավելել՝ հասարակությունը շատ բացասաբար է արձագանքում Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին, քանի որ Մոսկվան դաշնակից է և կարևոր է Հայաստանի համար:
Թե բա՝ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մեր ռազմավարական գործընկերը․ Լավրով
Ռուսաստանը հետաքրքրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմամբ, ասել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
«Մենք ելնում ենք այն ենթադրությունից, որ վերջին տարիներին մեր շփումները բարձրագույն, քաղաքական և խորհրդարանական մակարդակներում զարգացել են կայուն և շատ ինտենսիվ։ Մենք հետաքրքրված ենք դրանով։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, մեր ռազմավարական գործընկերը։ Մենք տեսնում ենք, թե որքան դժվար է իրավիճակը Հարավային Կովկասում», – ասել է ՌԴ ԱԳ նախարարը ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ։
