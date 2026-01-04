04/01/2026

Լավ լուր․ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում տաք հոսանքները կհասնեն Հյուսիսային բևեռին

04/01/2026

Հանրապետության գլխավոր հիդրոօդերևութաբան Գագիկ Սուրենյանը լավ լուր է հայտնել․

«Հունվարի 8-ից 9-ն ընկած ժամանակահատվածում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին, այս օրերի հետ համեմատ, կբարձրանա 17-ից 20 աստճանով»,- նշել է նա։

Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում չափազանց տաք օդային զանգվածներ կհասնեն Հյուսիսային բևեռին։

Այս մասին հայտնում է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։

850 հՊա մակարդակում (մոտ 1500 մ բարձրության վրա) թվային մոդելները կանխատեսում են ջերմաստիճաններ՝ մինչև +3 °C (37 °F), ինչը բացառիկ բարձր ցուցանիշ է տվյալ տարածաշրջանի համար։

Ռեկորդային բարձր ջերմաստիճաններ արդեն իսկ դիտվում են Գրենլանդիայի ափամերձ հատվածներում, որտեղից այս տաք օդային զանգվածները կշարժվեն դեպի հյուսիս։

