Լիլի Մորտոն երեխայի է սպասում․ Լուսանկարներ

Women’s Club նախագծի անդամ Լիլի Մորտոն, ով վերջին շրջանում ակտիվ է նաև երգարվեստում, Ինստագրամի իր էջում հայտնել է իր հղիության մասին։
Լիլին հրապարակել է ջերմ ու հուզիչ տեսանյութ՝ ամուսնու և նրա երեխաների մասնակցությամբ, որտեղ նրանք միասին բացահայտում են ապագա փոքրիկի սեռը։
Երգչուհին նաև դիմել է իր հետևորդներին՝ հարցնելով, թե իրենց կարծիքով առաջնեկը տղա՞ է լինելու, թե՞ աղջիկ։
