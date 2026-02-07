07/02/2026

Լիլի Մորտոն երեխայի է սպասում․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 07/02/2026 1 min read

Women’s Club նախագծի անդամ Լիլի Մորտոն, ով վերջին շրջանում ակտիվ է նաև երգարվեստում, Ինստագրամի իր էջում հայտնել է իր հղիության մասին։

Լիլին հրապարակել է ջերմ ու հուզիչ տեսանյութ՝ ամուսնու և նրա երեխաների մասնակցությամբ, որտեղ նրանք միասին բացահայտում են ապագա փոքրիկի սեռը։

Երգչուհին նաև դիմել է իր հետևորդներին՝ հարցնելով, թե իրենց կարծիքով առաջնեկը տղա՞ է լինելու, թե՞ աղջիկ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Օլիմպիական խաղերում ՀՀ դրոշակակիրը Ակոպովա-Ռախմանին զույգն է եղել | Հայ մարզիկների ելույթների ժամանակացույցը

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փետրվարի 7-ի աստղագուշակ․ Զերծ մնացեք չմտածված արարքներից

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբը Վենսի այցին ընդառաջ էլեկտրոնային հարթակով սկսել է ամերիկահայության համայնքային մոբիլիզացիա

06/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Չարլզ Դիկենսը գրեց այնպես, կարծես խոստացել էր կյանքին՝ չլռել։ Եվ այդ խոստումը պահեց մինչև վերջ

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագ գործելու արվեստը․ ԱՄՆ-ի կողմից տրոլինգից չվախենալով, ԵՄ-ն այս շաբաթ առաջ շարժվեց ․․․

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես տապալել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին՝ 5 հեշտ քայլով

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կարող է գոյատևել». Քիր Սթարմերի՝ հեղաշրջումը կանխելու ջանքերի ներածությունը. Լուսանկարներ

07/02/2026 infomitk@gmail.com