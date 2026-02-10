10/02/2026

Լիտվայի «B պլանը»՝ ավելի քիչ ամերիկյան զորքերով Եվրոպայի համար

Լիտվայի վարչապետ Ինգա Ռուգինիենեն ասել է, որ ցանկանում է, որ ամերիկյան զորքերը մնան, բայց պնդում է, որ «երբեք չգիտես, թե ինչ կարող է պատահել»։

Լիտվան իր եվրոպացի դաշնակիցներին է նայում՝ պատրաստվելու այն օրվան, երբ այն կարող է չկարողանալ հույսը դնել ԱՄՆ զորքերի վրա՝ Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար, ասել է վարչապետ Ինգա Ռուգինիենեն։

«Մեզ անհրաժեշտ են եվրոպական երկրների զինված ուժերը և ԱՄՆ զորքերը», – ասել է Ռուգինիենեն Axel Springer-ի «Գլոբալ լրագրողական ցանցին»: «Բայց երբեք չգիտես, թե ինչ կարող է պատահել: Ահա թե ինչու բացարձակ առաջնահերթությունը պետք է լինի Եվրամիության ամրապնդումը և հասկանալը, որ սրանք եվրոպական զինված ուժեր են՝ ոչ թե լիտվական, ոչ լատվիական, ոչ իսպանական, ոչ էլ գերմանական»:

Լիտվան պաշտպանված է ՆԱՏՕ-ի ուժերի կողմից, որոնք գլխավորում է 5000 հոգանոց գերմանական զրահապատ բրիգադը, ինչպես նաև ռոտացիոն ամերիկյան զորքերը, որոնք մարզվում և գործում են լիտվական և դաշնակից ստորաբաժանումների հետ միասին:

«Ես հույս ունեմ, որ մենք կպահենք ԱՄՆ զինված ուժերը Լիտվայում», – ասել է նա: «Երբ խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը, մենք չպետք է խաղեր խաղանք: Իմ կարծիքով, ուժի ցուցադրումը և՛ Եվրոպայի, և՛ Ամերիկայի շահերից է բխում»:

Սակայն Վիլնյուսի վրա, ինչպես շատ եվրոպական մայրաքաղաքների վրա, այժմ կախված է հարցը, թե ինչ կանի Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը, երբ ավարտի իր նոր «Ուժերի դիրքորոշման վերանայումը», որը գնահատում է, որը որոշում է, թե որտեղ է ԱՄՆ-ն տեղակայում իր զորքերը, քանիսն են և ինչ առաքելություններ են նրանք կատարում:

Ինչու է Վիլնյուսը պաշտպանվում

Նախորդ վերանայումների համաձայն՝ Վաշինգտոնը 2014 թվականից հետո, երբ Ռուսաստանը անօրինական կերպով անեքսիայի ենթարկեց Ղրիմը և սկսեց պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, կայուն կերպով մեծացրել է իր ուժերը ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում։ Այն հազարավոր զորքեր է տեղակայել Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում՝ զորավարժությունների և զսպման համար։

Սակայն Թրամփի վարչակազմի 2026 թվականի Ազգային պաշտպանության ռազմավարությունը հստակեցնում է, որ Վաշինգտոնը ակնկալում է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կստանձնեն Եվրոպայի ավանդական պաշտպանության «հիմնական պատասխանատվությունը», մինչդեռ ԱՄՆ-ն կտրամադրի միայն «կարևոր, բայց ավելի սահմանափակ» աջակցություն։

Սա հիմք է ստեղծում ԱՄՆ զորքերի հնարավոր կրճատման համար, ինչը Լիտվային ստիպում է հույսը դնել եվրոպական աջակցության վրա։

«Մենք հավատում ենք ուժեղ ՆԱՏՕ-ին», – ասաց Ռուգինիենեն։ «Միևնույն ժամանակ, մենք պետք է շատ աշխատենք Եվրոպական Միությունը ամրապնդելու համար»։

Իր 2026 թվականի բյուջեում Վիլնյուսը պաշտպանությանը հատկացրել է ՀՆԱ-ի 5.38 տոկոսը, որը կառավարության ընդհանուր ծախսերի մոտավորապես մեկ քառորդն է և ՆԱՏՕ-ի ամենաբարձր բաժնեմասերից մեկը։

Եվրոպայի Բ պլանը

Հաշվի առնելով Թրամփի ՆԱՏՕ-ի և եվրոպական անվտանգության նկատմամբ նվիրվածության վերաբերյալ կասկածները, Լիտվայում գերմանական ներկայությունը խորհրդանշական վստահության առաքելությունից վերածվել է ծանր զինված ուժի՝ իրական ատամներով։

«Մեր առաջնահերթություններից մեկը գերմանական բրիգադի տեղակայումն է», – ասաց Ռուգինիենեն։

Լիտվական ռազմական պլանավորողները հատկապես մտահոգված են Սուվալկիի ճեղքի համար՝ Կրեմլի դաշնակից Բելառուսի և Ռուսաստանի Կալինինգրադի էքսկլավի միջև գտնվող նեղ հողաշերտով, որը Բալթյան երկրները կապում է Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի մնացած մասի հետ։

Ռազմական պլանավորողները վաղուց զգուշացրել են, որ Մոսկվան կարող է փորձել գրավել միջանցքը ճգնաժամի դեպքում՝ հնարավոր է՝ կտրելով դաշնակիցների ուժեղացումները։ Եթե դա տեղի ունենա, Լիտվան և երկրում արդեն իսկ գտնվող ՆԱՏՕ-ի ուժերը կարող են որոշ ժամանակով միայնակ դիմակայել Ռուսաստանին, նախքան դաշինքի 5-րդ հոդվածի ընդհանուր պաշտպանության դրույթը ուժի մեջ մտնելը։

«Նույնիսկ եթե մենք ունենք ուժեղ դաշինք, և կիրառվում է 5-րդ հոդվածը, մենք հասկանում ենք, որ կարճ ժամանակով մենք սկզբում մենակ կմնանք», – ասաց Ռուգինիենեն։ «Այդ պահին ամեն ինչ կկենտրոնանա Լիտվայի վրա։ Ահա թե ինչու մենք պատրաստվում ենք հենց այս իրավիճակին, և թե ինչու մենք բարձր ենք գնահատում, որ գերմանական զինված ուժերը ներկա են Լիտվայում, և որ ՆԱՏՕ-ի կառույցները արդեն իսկ երկրում են»։

Որպես պոտենցիալ առաջնագծի երկիր՝ Լիտվան փորձում է հավասարակշռել Ատլանտյան դաշինքից իր ավանդական կախվածությունը Թրամփի կողմից սանձազերծված նոր աշխարհաքաղաքականության հետ։

«Գլխավոր սցենարը պետք է լինի ուժեղ ՆԱՏՕ-ն», – պնդեց Ռուգինյենեն՝ միաժամանակ կոչ անելով ԵՄ-ում ավելի արագ որոշումների կայացման և ավելի հստակ կոլեկտիվ պլանավորման, եթե ՆԱՏՕ-ն քաղաքականապես սահմանափակված լինի գործել։

«Մեզ անհրաժեշտ է B պլան», – ասաց նա։ «Մենք պետք է խոսենք այն մասին, թե ինչպես կարող ենք ապահովել մեր անվտանգությունը որպես եվրոպական տարածաշրջան և ինչպես կարող ենք ավելի արագ որոշումներ կայացնել, հատկապես, երբ ԵՄ-ում ինչ-որ մեկը վետոյի իրավունք ունի»։

Lithuanian Prime Minister Ruginiene visits Germany

