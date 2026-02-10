Լիտվայի ռազմական խաղերի անվտանգության միջադեպը ռուսական Կալինինգրադի տարանցիկ գնացքում

Լիտվան երկուշաբթի օրը վարժանքներ է անցկացրել Կալինինգրադում ռուսական գնացքի միջադեպի վերաբերյալ, քանի որ լարվածությունը մեծանում է, մինչդեռ լեհական K2 տանկային վարժանքները ուժեղացնում են ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը։
Լիտվան երկուշաբթի օրը ռազմական վարժանքներ է անցկացրել՝ Կալինինգրադ ուղևորվող ռուսական տարանցիկ գնացքի անվտանգության միջադեպի մոդելավորմամբ, որը իր տարածքով անցնող երկաթուղային միջանցքում լարվածության աճի վերջին նշանն է։
Սցենարը պատկերացնում է Լիտվայով անցնող գնացքի վրա միջադեպ, որի արդյունքում կան բազմաթիվ վիրավորներ և մեկ մահ։
Հետևաբար, գնացքը ստիպված է կանգ առնել Կաունասում, որտեղից վեց անձանց հաջողվում է փախչել։
Ռազմական վարժանքները հիմնված են անցյալ ամռանից առաջացած միջադեպի վրա, երբ հունիսին Ռուսաստանի քաղաքացի դուրս է եկել տարանցիկ գնացքից՝ մտահոգություններ առաջացնելով միջանցքի հետ կապված հնարավոր անվտանգության ռիսկերի վերաբերյալ։
Ներքին գործերի նախարար Վլադիսլավ Կոնդրատովիչի խոսքով՝ հունիսին տեղի ունեցած միջադեպը հանգեցրել է Լիտվայում տարանցիկ վերահսկողության խստացմանը և ստիպել է երկրին բարելավել ինստիտուտների միջև համակարգումը։
Այնուամենայնիվ, նա խոստովանել է, որ մի քանի «ենթակառուցվածքային որոշումներ» դեռևս սպասվում են։
Զինվորական վարժանքներ են անցկացվել նաև Լեհաստանի Բրանիևո քաղաքում, Կալինինգրադի հետ Լեհաստանի սահմանի մոտ։
Բրանիևոյի զրահապատ հեծելազորային բրիգադի կրակային հրաձգարանում վարժանքներում օգտագործվել են կորեական արտադրության K2 «Սև Պանտերա» տանկեր։
Զրահապատ բրիգադը տեղակայվել է Ռուսաստանի սահմանի մոտ գտնվող տարածաշրջանում 2025 թվականի օգոստոսին՝ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը ամրապնդելու և հյուսիսարևելյան Լեհաստանը պաշտպանելու համար, այդ թվում՝ Կալինինգրադից և Բելառուսից եկող հնարավոր սպառնալիքներից։
«Սրանք 21-րդ դարի տանկեր են։ Դրանց էլեկտրոնիկան և հզորությունը դրանք դարձնում են աներևակայելի հզոր», – տեղական լրատվամիջոցներին ասել է փոխգնդապետ Մարցին Յանկովսկին, – «նրանց կրակային հեռահարությունը անհամեմատելի է հին տանկերի հետ»։
Անվտանության ռիսկ
Կալինինգրադը ռուսական էքսկլավ է, որը սահմանակից է Լիտվային և Լեհաստանին: Ռուսաստան-ԵՄ համաձայնագրի համաձայն, որը ստորագրվել է Լիտվայի 27 անդամներից բաղկացած դաշինքին միանալուց առաջ, Ռուսաստանի քաղաքացիներին թույլատրվում է Լիտվայի տարածքով Կալինինգրադ ճանապարհորդել նվազագույն սահմանափակումներով:
Այնուամենայնիվ, Մոսկվայի ավելի ու ավելի ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը Լիտվայի իշխանություններին դրդել է տարանցիկ երթուղին դիտարկել որպես պոտենցիալ անվտանգության ռիսկ:
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո 2022 թվականի սկզբին Վիլնյուսը սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել իր տարածքով անցնող և էքսկլավ մտնող ռուսական ապրանքների նկատմամբ:
Մոսկվայի սպառնալիքներից հետո Բրյուսելը վերանայեց իր պատժամիջոցների առաջարկությունները՝ խորհուրդ տալով Լիտվային թույլատրել երկաթուղային տարանցման շարունակությունը:
