Լոնդոնը վտարում է ռուս դիվանագետին

Մեծ Բրիտանիան ռուս դիվանագետ Անդրեյ Կելինին հայտարարել է անցանկալի անձ։
Միացյալ Թագավորության կառավարությունը չեղյալ է հայտարարել Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցի դիվանագիտական հավատարմագրումը, ասվում է երկրի Արտաքին գործերի և համագործակցության նախարարության հայտարարության մեջ։
Այս որոշումը կայացվել է բրիտանացի դիվանագետի Մոսկվայից արտաքսման համար, որի մասին Ռուսաստանը հայտարարել էր հունվարի 15-ին։
Որոշման մեջ ընդգծվել է, որ սա կայացվել է ի պատասխան Մոսկվայի մեղադրանքների, որ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Սեմյուել Դեյվիսը համագործակցում է հետախուզական ծառայությունների հետ։
Բաց մի թողեք
Իրանի և ԱՄՆ ներկայացուցիչները հնարավոր է՝ հանդիպեն. Ուկրաինան պատրաստ է շատ դժվար փոխզիջումների. Կալլաս
ԵՄ վերազինման վերաբերյալ տարաձայնությունները մեծանում են
Կա արդյոք տարածաշրջանային պատերազմի վտա՞նգ