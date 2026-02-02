02/02/2026

Լոնդոնը վտարում է ռուս դիվանագետին

infomitk@gmail.com 02/02/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիան ռուս դիվանագետ Անդրեյ Կելինին հայտարարել է անցանկալի անձ։

Միացյալ Թագավորության կառավարությունը չեղյալ է հայտարարել Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցի դիվանագիտական ​​հավատարմագրումը, ասվում է երկրի Արտաքին գործերի և համագործակցության նախարարության հայտարարության մեջ։

Այս որոշումը կայացվել է բրիտանացի դիվանագետի Մոսկվայից արտաքսման համար, որի մասին Ռուսաստանը հայտարարել էր հունվարի 15-ին։

Որոշման մեջ ընդգծվել է, որ սա կայացվել է ի պատասխան Մոսկվայի մեղադրանքների, որ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Սեմյուել Դեյվիսը համագործակցում է հետախուզական ծառայությունների հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի և ԱՄՆ ներկայացուցիչները հնարավոր է՝ հանդիպեն. Ուկրաինան պատրաստ է շատ դժվար փոխզիջումների. Կալլաս

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ վերազինման վերաբերյալ տարաձայնությունները մեծանում են

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կա արդյոք տարածաշրջանային պատերազմի վտա՞նգ

02/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 3-ի աստղագուշակ․ Բարեբախտաբար, շուտով դրամական ձեռքբերումները կօգնեն թողնել բոլոր խնդիրները անցյալում

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրիշտիանու Ռոնալդուն դժգոհ է և որոշել է բոյկոտել ֆուտբոլային խաղերը

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոնդոնը վտարում է ռուս դիվանագետին

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեմ ընդունում ինձ առաջադրված մեղադրանքը. Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ

02/02/2026 infomitk@gmail.com