Լոս Անջելեսում տեղի է ունեցել  «Ոսկե գլոբուս» 83-րդ մրցանակաբաշխությունը

Ըստ ամերիկյան ԶԼՄ-ների, 16-ամյա բրիտանացի դերասան Օուեն Քուփերը, որը նկարահանվել է «Անցումային տարիք» ֆիլմում, հաղթել է երկրորդ պլանի լավագույն տղամարդ դերասան անվանակարգում։

Ֆիլմը ճանաչվել է նաև որպես «Լավագույն մինի-սերիալ»։ Սթիվեն Գրեհեմը, որը խաղացել է հոր դերը նույն ֆիլմում, արժանացել է մինի-սերիալի լավագույն դերասանի մրցանակին։ Նա նաև համահեղինակել է սցենարը։

Լավագույն դերասանուհի մինի-սերիալում. հաղթել է Միշել Ուիլյամսը («Մեռնում եմ սեքսի համար»)։ Նա մարմնավորել է կրծքագեղձի քաղցկեղով ախտորոշված ​​կնոջ, որը լքում է տասնհինգ տարվա ամուսնուն և սկսում է ուսումնասիրել իր սեռականությունը։

Ամերիկացի ռեժիսոր Փոլ Թոմաս Անդերսոնը «Ոսկե գլոբուս» է ստացել «Լավագույն ռեժիսոր» և «Լավագույն սցենար» անվանակարգերում՝ Լեոնարդո Դի Կապրիոյի մասնակցությամբ «Ճակատամարտ ճակամարտի հետևից» ֆիլմի համար։ Ֆիլմը պատմում է ձախ ծայրահեղական խմբավորման նախկին անդամի մասին։

«Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան» մրցանակի դափնեկիրը Ստելան Սկարսգարդն է, որը նկարահանվել է «Զգացմունքային արժեք» (Affeksjonsverdi) ֆիլմում։ Ֆիլմը պատմում է մի ժամանակ հայտնի կինոռեժիսորի և նրա չափահաս դուստրերի հետ հարաբերությունների մասին։

Տիյանա Թեյլորը «Ոսկե գլոբուս» է ստացել  կանանց համար նախատեսված նույն անվանակարգում՝ «Ճակատամարտ ճակատամարտի հետևից» ֆիլմի համար։

«Քեյ փոփ – դևերի որսորդները» հաղթել է «Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ» անվանակարգում։ Ֆիլմը պատմում է Huntrix քեկ-փոփ աղջիկների խմբի մասին, որի անդամները օգտագործում են իրենց ձայները՝ մարդկանց դևերից պաշտպանելու համար։

«Կինոստուդիան» Բևեռլի Հիլզում ճանաչվել է «Լավագույն կատակերգական սերիալ»։ Սեթ Ռոգենը («Կինոտուդիան») և Ջին Սմարթը («Խաբեություններ») հաղթող են ճանաչվել կատակերգական սերիալի լավագույն դերասան և դերասանուհի անվանակարգերում։

