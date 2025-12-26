Լևոն Զուրաբյանը՝ ՀՀ վարչապետի թեկնածու

«Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակեցելու է 2026թ․ ԱԺ ընտրություններին և որպես վարչապետի մեր թեկնածու ընտրվել է ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը»,- այսօր ՀԱԿ-ի հրավիրած միջոցառման ժամանակ հայտարարեց ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։
«Երախտագիտությունս եմ հայտնում այս վստահության համար, և ես դա ընդունում եմ երախտագիտությամբ ու պատրաստակամությամբ՝ միասնաբար գնալ դեպի հաղթանակ։ Դա պետք է լինի ոչ միայն ՀԱԿ-ի հաղթանակը, այլ մեր ամբողջ ժողովրդի»,- իր խոսքում ասել է Լևոն Զուրաբյանը:
Հիշեցնենք, որ օրերս գրել էինք՝ մեր տեղեկություններով՝ ընտրություններին մասնակցության ձեւաչափը միայնակ մասնակցելն է, իսկ վարչապետի թեկնածուն` ՀԱԿ փոխնախագահ Լեւոն Զուրաբյանը։
Բաց մի թողեք
Միքայել արքեպիսկոպոսին այսօր վիրահատել են, իսկ վաղը ծննդյան օրն է
Բայրամովը չի բացառել, որ Հայաստան կայցելի
ՀԷՑ-ում պարգևավճարների համար հատկացվել է 305.6 մլն դրամ