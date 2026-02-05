Լատվիայի վարչապետը և Էստոնիայի նախագահը աջակցում են Ռուսաստան-Ուկրաինա բանակցություններում ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի նշանակմանը

Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան և Էստոնիայի նախագահ Ալար Կարիսը աջակցություն են հայտնել Կրեմլի հետ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար բանակցություններին մասնակցելու համար հատուկ եվրոպական ներկայացուցչի նշանակման գաղափարին։
Եվրոպական Միությունը պետք է հատուկ ներկայացուցիչ նշանակի Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունների շրջանակներում, Euronews-ին առանձին հարցազրույցներում ասել են Լատվիայի վարչապետը և Էստոնիայի նախագահը։
Մեկնաբանությունները արտացոլում են Եվրոպայի ռազմավարական մտածողության արագ փոփոխությունը Ռուսաստանի նկատմամբ՝ Միացյալ Նահանգների գլխավորած խաղաղության բանակցություններում ուղիղ բանակցություններից դուրս մնալուց հետո։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շաբաթվա սկզբին հայտարարել էր, որ արդեն սկսվել են աշխատանքները «տեխնիկական մակարդակով» հատուկ ներկայացուցչի նշանակման ուղղությամբ, կոչ, որը նաև աջակցել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։ Գաղափարն առաջին անգամ ներկայացվել է անցյալ ամռանը, սակայն առաջնորդների մեծամասնությունը այն ժամանակ անտեղի է համարել։
Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան և Էստոնիայի նախագահ Ալար Կարիսը նշել են, որ Ռուսաստանի հետ ցանկացած շփում պետք է իրականացվի Ուկրաինայի հետ խորհրդակցությամբ և առաջարկել են, որ դեռևս չնշանակված զրուցակիցը լինի կոնսենսուսի հասնող անձ։
«Կարծում եմ՝ պետք է դիվանագիտությամբ զբաղվել։ Միշտ պետք է խոսել, բայց մենք պետք է մեկուսացնենք և դեռևս պատժամիջոցներ կիրառենք Ռուսաստանի նկատմամբ», – ասել է Լատվիայի վարչապետ Սիլինան Դուբայում կայացած Համաշխարհային կառավարությունների գագաթնաժողովի շրջանակներում Euronews-ին տված հարցազրույցում։
«Մենք պետք է լինենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի որ ուկրաինացիներն իրենք են սկսել բանակցել։ Այդ դեպքում ինչո՞ւ չպետք է եվրոպացիները բանակցեն»։
Սիլինան որպես պոտենցիալ եվրոպական ներկայացուցիչներ մատնանշել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին, Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկին և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերին։ Ի տարբերություն Մակրոնի, Մերցը կտրականապես դեմ է եղել ուղիղ բանակցություններին։
«Այո, մեզ իսկապես դեսպան է պետք։ Հավանաբար հարցն այն է, թե ով կլինի դա։ Եվ կարծում եմ՝ մենք շատ տարբերակներ ունենք», – հավելել է Սիլինան։
«Ես պատրաստ եմ գնալ, եթե անհրաժեշտ լինի, բայց կարծում եմ, որ Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի, որը «Կամքի կոալիցիայի» անդամ է, եվրոպացի առաջնորդները պետք է լինեն այն մարդիկ, ովքեր իրականում կլինեն սեղանի շուրջ ամերիկացիների հետ միասին՝ օգնելով Ուկրաինային մասնակցել այդ շատ դժվար բանակցություններին»։
Էստոնիայի նախագահ Կարիսը ձեռնպահ մնաց անուններ տալուց, բայց ընդգծեց, որ ընտրված դեսպանը պետք է լինի մեծ եվրոպական երկրից և վայելի «երկու կողմերի հեղինակությունը»։
«Եվրամիությունը նույնպես պետք է ներգրավված լինի այս քննարկումներում։ Չնայած մենք ուղղակիորեն չենք պայքարում Ռուսաստանի հետ, մենք արդեն այդքան տարիներ աջակցում ենք Ուկրաինային և շարունակում ենք դա անել», – ասաց Կարիսը Euronews-ին Դուբայում նույն միջոցառման ժամանակ։
«Մենք նույնպես պետք է ունենանք մեր խոսքը, բայց տեսնում եք, մենք մի փոքր ուշացել ենք։ Մենք պետք է սկսեինք դա, գուցե ոչ թե նախագահ Թրամփը, բայց գուցե Եվրամիությունը, որպեսզի սկսեր նաև դիվանագիտական լուծումներ գտնել այս հարցում», – շարունակեց նա։
«Մի քանի տարի առաջ մենք այնպիսի դիրքում էինք, որ չէինք խոսում ագրեսորների հետ, իսկ հիմա անհանգստանում ենք, որ սեղանի շուրջ չենք»։
Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական ուղիները վերաբանալու հարցը, որոնք մեծ մասամբ փակ են 2022 թվականի փետրվարից, վերջին շաբաթներին ավելի է քննարկվում, քանի որ ԱՄՆ-ի գլխավորած գործընթացի տեմպը զարգանում է, և Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները լրամշակվում են։
Ֆրանսիան, Իտալիան, Ավստրիան, Լյուքսեմբուրգը և Չեխիան նրանց թվում են, ովքեր աջակցել են Սպիտակ տնից կախվածությունից խուսափելու համար ուղիղ բանակցություններ սկսելու գաղափարին, որն այսօր Մոսկվայի հետ գլխավոր զրուցակիցն է։
Ի տարբերություն դրա, Գերմանիան մերժել է այն՝ Պուտինի «մաքսիմալիստական պահանջները» և ուկրաինական քաղաքների շարունակական ռմբակոծությունը ձմեռային զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում որպես ապացույց նշելով այն բանի, որ Կրեմլը չունի «բանակցելու անկեղծ պատրաստակամություն»։
Euronews-ին տված հայտարարության մեջ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացրել է վերսկսման դեմ։
«Քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխել իր գործողություններն ու նպատակները Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիայում, հնարավոր չէ բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ, և մենք չպետք է նրան առաջարկենք մեկուսացումից դուրս գալու ելք», – ասել է էստոնացի խոսնակը: «Մենք չպետք է կրկնենք այն սխալները, որոնք թույլ են տրվել բազմիցս՝ վերականգնելով հարաբերությունները, երբ Ռուսաստանը չի փոխել իր ուղղությունը»։
Եվրահանձնաժողովը, որը պետք է նուրբ գիծ անցնի սուր տարաձայնությունների միջև, կոչ է արել Պուտինին «լուրջ» վերաբերվել խաղաղությանը դիվանագիտական ցանկացած վերսկսումից առաջ: Մակրոնի կողմից հայտարարված «տեխնիկական» աշխատանքի մասին հարցին ի պատասխան՝ հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
Գործադիր մարմինը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա օրերին կներկայացնի նոր պատժամիջոցների փաթեթ։
