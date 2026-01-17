17/01/2026

Խոշոր հրդեհ Աբովյանի նոր կառուցվող էլիտար շենքում. տարհանվել է 15 քաղաքացի․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/01/2026 1 min read

Հունվարի 17-ին խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 09:00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Աբովյան քաղաքի Անմար կրակի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող նոր կառուցվող էլիտար շենքերից մեկում։

Դեպքի վայր են ժամանել Աբովյանի հրշեջ-փրկարարները, պարեկներն ու իրավապահներ:

Հրշեջ-փրկարարներն ու պարեկները նշված շենքից տարհանել են մոտ 15 քաղաքացու։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, տուժածներ չկան։ Այրվել են մալուխներ։

Դեպքի փաստով ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աբովյանի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բախվել են Արթիկ-Ապարան-Երևան երթուղու «Գազել»-ն ու «ԳԱԶ 69»-ը․ վերջինը հայտնվել է դաշտում, կա 8 վիրավոր. Լուսանկար

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

7 անձ ենթարկվել է վարչական ձերբակալման․ ՆԳՆ-ն՝ Իրանի դեսպանատան մոտ ցույցի մասնակիցների մասին. Լուսանկար

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էապես նվազել է հեռախոսազանգերի հաճախականությունը

17/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 18-ի աստղագուշակ․ Դուք կարող եք հեշտությամբ գրավել մարդկանց համակրանքը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իրանի ռազմական ուժը ստիպեց Թրամփին երկու անգամ մտածել. «The Telegraph»

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր հրդեհ Աբովյանի նոր կառուցվող էլիտար շենքում. տարհանվել է 15 քաղաքացի․ Լուսանկար

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կադրային բազմաթիվ փոփոխություններ, ազատումներ ու նշանակումներ՝ ՆԳ նախարարի հրամաններով

17/01/2026 infomitk@gmail.com