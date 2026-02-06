06/02/2026

Խոշոր վթար է տեղի ունեցել Կառավարության շենքի դիմաց. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 06/02/2026 1 min read

Հանրապետության հրապարակում՝ կառավարության շենքի դիմաց մեքենան գլխիվայր շրջվել է։ Տեղեկությունը հայտնում է «Սպուտնիկ Արմենիա»-ն, որը նաև տեսանյութ ու լուսանկարներ է տարածել։

Կադրերում երևում է, որ դեպքի վայր է ժամանել շտապ օգնության մեքենա։ Վարորդին տեղափոխել են հիվանդանոց։

