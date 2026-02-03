03/02/2026

Խորեն Լեւոնյանը և երգչուհի, դերասանուհի Էմմա Ազիզյանը սպասում են իրենց առաջնեկին. Լուսանկար

Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Խորեն Լեւոնյանը և երգչուհի, դերասանուհի Էմմա Ազիզյանը սպասում են իրենց առաջնեկին։

Այս լուրով ինստագրամյան իր էջում կիսվել է Էմման։ Նա չի նշել երեխայի սեռը։

Նշենք, որ զույգը ամուսնացել է 2025թ-ի հունիսի 30-ին։

Հիշեցնենք, որ Էմման Խորեն Լեւոնյանի երրորդ կինն է: Նա նախկինում ամուսնացած է եղել բալետի պարուհի Մերի Հովհաննիսյանի, ապա դերասանուհի, «Laki Dessert Art Studio»-ի հիմնադիր Լիկա Մեսրոպյանի հետ: Դերասանը երկու որդի ունի:

