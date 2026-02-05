ԵՄ պատժամիջոցները ոչ միայն չեն կարողանում ստիպել Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմը, այլև կարող են ավելի դժվարացնել նպատակի իրականացումը:
Եվրոպացի առաջնորդները հազվադեպ են ճշմարտությունն ասում: Այսպիսով, բավականին թարմացնող էր, թեև խորապես մտահոգիչ, երբ Բելգիայի վարչապետը բացահայտորեն խոստովանեց այն, ինչ ԵՄ շատ քաղաքացիներ բնազդաբար արդեն գիտեին:
«Մենք պետք է ֆինանսավորենք Ուկրաինային, և մենք անկարող ենք ապահովել ռազմական կարողություններ՝ իրականում վերջ դնելու հակամարտությանը», – անցյալ շաբաթ ասաց Բարտ Դե Վևերը: «Այսպիսով, մենք ֆինանսավորում ենք պատերազմ առանց ռազմավարության… Մենք երկաթ չունենք, ուստի ոսկի ենք տալիս: Բայց ի՞նչ անելու համար: Այդ պատերազմը շարունակելու համար՞»:
Դատելով այս շաբաթվա իրադարձություններից՝ Եվրոպայի պատասխանը Դե Վևերի հռետորական հարցին վճռական այո է:
ԵՄ դեսպանները այսօր կեսօրին պաշտոնապես կանաչ լույս տվեցին Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի «վարկի» համար, որը, հավանաբար, երբեք չի մարվի: Դիվանագետները նաև սպասում են, որ Եվրահանձնաժողովը ուրբաթ օրը կառաջարկի Ռուսաստանի նկատմամբ իր 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը՝ նպատակ ունենալով այն հաստատել ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից մինչև փետրվարի 24-ը՝ Մոսկվայի լիարժեք ներխուժման չորրորդ տարեդարձը:
Այլ կերպ ասած, ԵՄ «ծրագիրը», եթե կարելի է այդպես անվանել, Կիևի պատերազմական ջանքերի (մեծ մասի) շարունակությունն է ֆինանսավորել՝ միաժամանակ հույս ունենալով (հույսի հակառակ), որ հաջորդ պատժամիջոցների փաթեթը հրաշքով կհասնի այն բանին, ինչ նախորդ տասնինըը չէին կարող, և ռուսական արջին ծնկի կբերի:
Ծրագիրն այնքան ակնհայտորեն անհեթեթ է, որ գրեթե թվում է քաղաքական երգիծանք: Իրականում, կարելի է ենթադրել, որ իրավիճակը ավելի վատ է. գեներալ Մելչետի Բլեքադդերում Առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթելու «հանճարեղ» ծրագիրը ենթադրում էր «անել այն, ինչ մենք արել ենք նախկինում տասնութ անգամ», այլ ոչ թե տասնինը։
ԵՄ ռազմավարությունը նաև հակասում է բազմաթիվ ուսումնասիրություններին, որոնք ցույց են տալիս, որ չնայած արևմտյան պատժամիջոցները զգալի վնաս են հասցրել Ռուսաստանի տնտեսությանը, դրանք, ճնշող մեծամասնությամբ, քիչ հավանական է, որ ստիպեն Վլադիմիր Պուտինին մոտ ապագայում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Օրինակ՝ սեպտեմբերին Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի կողմից հրապարակված վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Ռուսաստանը «ցավոք… լավ դիրքում է գտնվում՝ պահպանելու իր ներկայիս պատերազմական ջանքերը կանխատեսելի ապագայում», «առնվազն» հաջորդ երկու-երեք տարիների ընթացքում։
Անցյալ ամիս Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի կողմից հրապարակված մեկ այլ զեկույցն ավելի դատապարտող էր։ «Ինչու տնտեսական ցավը չի կանգնեցնի Ռուսաստանի պատերազմը» վերնագրով այն եզրակացության է եկել, որ պատժամիջոցները ռուսական էլիտային ավելի կախված են դարձրել Պուտինի ռեժիմից՝ քաղաքական օգուտների, այդ թվում՝ ռազմական պայմանագրերի և պատերազմի հետ կապված սուբսիդիաների համար։
«Շատ ներքին մարդկանց համար պատերազմի շարունակությունը ոչ միայն հանդուրժելի է, այլև նյութապես շահավետ», – նշվում է ուսումնասիրության մեջ: «Հավատարմությունը դառնում է ռացիոնալ ռազմավարություն»:
Այլ կերպ ասած, ԵՄ պատժամիջոցները ոչ միայն չեն կարողանում ստիպել Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմը: Դրանք կարող են ավելի դժվարացնել նպատակին հասնելը:
Ցավոք, սա, հավանաբար, չի փոխի Բրյուսելի քաղաքականության մշակումը: Իրականում, առաջնորդները, կարծես, համառորեն ձգտում են վերականգնել «Արջամկանի օրը» (անհեթեթ) եվրոպական քաղաքական տարբերակը:
Հաջորդ շաբաթ առաջնորդները Անտվերպենում կհանդիպեն բիզնես գործադիր տնօրենների հետ՝ քննարկելու դաշինքի տագնապալի դեարդյունաբերականացումը (կրկին): Հաջորդ օրը նրանք կքննարկեն դաշինքի «մրցունակությունը» (կրկին), իսկ Իտալիայի նախկին վարչապետներ Էնրիկո Լետտան և Մարիո Դրագին կներկայացնեն իրենց 2024 թվականի զեկույցները ԵՄ տնտեսության վերաբերյալ (կրկին): Եվ, անխուսափելիորեն, ոչինչ չի արվի (կրկին):
Կրկին դժվար է իմանալ, թե արդյոք այս վարքագիծը պարզապես խելագարություն է. ինչպես նշել է Այնշտայնը, խելագարությունը նույն բանը անընդհատ կրկնելն ու տարբեր արդյունքներ ակնկալելը, թե՞ գրոտեսկային երգիծանք է։
«Եթե ուրիշ ոչինչ չի աշխատում, ապա փաստերին դեմքին նայելու լիակատար, համառ անկամությունը մեզ կհասցնի ավարտին», – ասել է գեներալ Մելչետը։ ԵՄ-ն, կարծես, չի գիտակցել, որ սա կատակ էր։
Ինչո՞ւ է Թրամփի շտապողական «գործարքը» Հնդկաստանի հետ հաղթանակ Եվրոպայի համար. ԵՄ-ին գրեթե 20 տարի պահանջվեց Հնդկաստանի հետ առևտրային համաձայնագիրը կնքելու համար։ ԱՄՆ-ին մի փոքր ավելի քան քսան րոպե պահանջվեց։ Բրյուսելի համաձայնագրից մեկ շաբաթ անց Թրամփը հայտարարեց «առևտրային համաձայնագրի» մասին Մոդիի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ ԱՄՆ պաշտոնյաները ծաղրեցին ԵՄ-ի երկարատև բանակցությունները, բայց դժվար է տեսնել, թե ճիշտ ինչ է ապահովել ԱՄՆ-ն։
ԵՄ-Ավստրալիա առևտրային համաձայնագիր. ԵՄ-ն և Ավստրալիան մոտենում են ազատ առևտրի համաձայնագրի, որը կարող է ավարտին հասցվել փետրվարի կեսերին, եթե երկու կողմերն էլ կամրջեն մնացած բացերը, մասնավորապես գյուղատնտեսական զիջումների հարցում։ Գործարքը մշակվել է 2018 թվականից, սակայն ձախողվել է 2023 թվականին, հիմնականում՝ Կանբերայի կողմից ԵՄ-ին տավարի և գառան մսի արտահանման ավելի մեծ քվոտաներ սահմանելու պահանջի պատճառով։
Պաշտպանության ապագան, ինչպես տեսնում է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր արտադրողներից մեկը. Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության հնարավորությունները հիմնարար կերպով փոխել են պատերազմի բնույթը, քանի որ Կիևը անցյալ տարվա վերջին ամեն օր տեղակայել է ապշեցուցիչ 9000 անօդաչու թռչող սարք ռուսական ուժերի դեմ: Այս լայնածավալ բացառիկ հարցազրույցում անօդաչու թռչող սարքերի արտադրողը և նախկին զինվորը քննարկել են Ուկրաինայում մարտական փորձը և եվրոպական անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության սահմանափակումները։
Եվրոպայում
Աթենքը մերժում է ԱՄՆ-ի միջնորդությունը Թուրքիայի հետ. Հունաստանը և Թուրքիան կարող են երկկողմանիորեն կարգավորել իրենց հարաբերությունները առանց ԱՄՆ-ի նման միջնորդների, երեքշաբթի օրը հայտարարել է վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը: Այս մեկնաբանությունները հնչում են Հունաստանում աճող մտահոգության ֆոնին, որ Թուրքիայի դերը Թրամփի «Խաղաղության խորհրդում», ՄԱԿ-ի անտեսումը և Թրամփի սերտ կապերը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։
Լը Պենը 2027 թվականին կասկածի տակ է. Մարին Լը Պենի քաղաքական ապագան կախված է մազից, քանի որ դատախազները կոչ են արել հինգ տարվա արգելք սահմանել պետական պաշտոն զբաղեցնելու վրա: Լը Պենը և տասը համամեղադրյալներ մեղադրվում են խորհրդարանի միջոցները 2004-2018 թվականներին աշխատակիցներին վարձատրելու համար չարաշահելու մեջ։
ԵՄ-ն կհետաքննի, թե արդյոք Մանդելսոնը խախտել է Էպշտեյնի հետ կապերի վերաբերյալ կանոնները. Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ կուսումնասիրի, թե արդյոք ԵՄ նախկին հանձնակատար Պիտեր Մանդելսոնը խախտել է ԵՄ վարքագծի կանոնները՝ հանգուցյալ սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ իր կապերի պատճառով: Մանդելսոնը 2004-2008 թվականներին զբաղեցրել է ԵՄ առևտրի ղեկավարի պաշտոնը և ենթադրաբար մի քանի վճարումներ է ստացել Էպշտեյնից 2000-ականների սկզբին:
