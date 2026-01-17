17/01/2026

Կադրային բազմաթիվ փոփոխություններ, ազատումներ ու նշանակումներ՝ ՆԳ նախարարի հրամաններով

Ներքին գործերի նախարարի հրամաններով ՆԳՆ ենթակա ծառայություններում կադրային փոփոխություններ են կատարվել:

ՆԳ նախարարության ենթակա ծառայությունների աշխատանքի արդյունավետության շարունակական բարձրացման, կառավարման համակարգի կատարելագործման և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման նպատակով մի շարք ստորաբաժանումներում իրականացվել են կադրային փոփոխություններ։

Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հրամաններով նոյեմբեր-հունվար ամիսներին կատարվել են կադրային հետևյալ փոփոխությունները․

ՆԳՆ ոստիկանությունում՝

Անտոն Անտոնյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Սյունիքի մարզային վարչության պետ,

Արթուր Եգանյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Արագածոտնի մարզային վարչության պետ,

Արսեն Առաքելյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Տավուշի մարզային վարչության պետ,

Արեգ Օհանյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Արարատի մարզային վարչության մարդու և սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի պետ,

Օգսեն Հարոյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Երևան քաղաքի վարչություն տեխնիկական աջակցման բաժնի պետ,

Դավիթ Սուրենյանը ազատվել է ՔՈԳՎ Սյունիքի մարզային վարչության պետի պաշտոնից,

Վահան Հակոբյանը ազատվել է ՔՈԳՎ Արարատի մարզային վարչության պետի տեղակալի պաշտոնից,

Գեորգի Խաչատրյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ մասնագիտական մեթոդական աջակցման վարչության պետ,

Արտյոմ Հաբեթյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ հսկողության վարչության պետի տեղակալ,

Արթուր Բդոյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ օպերատիվ-վերլուծական վարչության պետի տեղակալ,

Մանուկ Գորգինյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Անիի բաժնի պետ,

Ասքանազ Դավթյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Արթիկի բաժնի պետ,

Զորիկ Ավդիշոևը նշանակվել է ՀՈԳՎ Դավիթաշենի բաժնի պետ,

Արմեն Հարությունյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Էրեբունու բաժնի պետ,

Արարատ Շահբազյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Ճամբարակի բաժնի պետ,

Միխաիլ Գարակյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Մասիսի բաժնի պետ,

Գեորգի Այվազյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,

Գևորգ Մարգարյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,

Գարիկ Միրզոյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,

Վահե Այվազյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,

Էդգար Պետրոսյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման վարչության պետ,

Վարդան Հովհաննիսյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի պետական պահպանության կազմակերպման վարչության պետ,

Բաղդասար Աբրահամյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի ծառայության ապահովման վարչության պետ,

Ալեքսանդր Մամիկոնյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի մոնիթորինգի վարչության պետի տեղակալ,

Վիտալիկ Գզիրյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանության գնդի հրամանատար,

Հովհաննես Զաքարյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման առաջին գնդի հրամանատար,

Հրաչյա Զատիկյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման երկրորդ գնդի հրամանատար,

Յուրի Արամյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հատուկ սպառազինության և մարտավարության գնդի հրամանատար,

Վոլոդյա Գևորգյանը ազատվել է ՊՊԳՎ Սևանի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնից,

Վաչե Ալավերդյանը ազատվել է ՊՊԳՎ Եղեգնաձորի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնից,

Ռուբեն Ղևոնդյանը ազատվել է ՊՊԳՎ Աշտարակի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնից,

Արտակ Սիրադեղյանը նշանակվել է Պարեկային ծառայության կազմակերպման վարչության ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բաժնի պետ,

Արայիկ Առաքելյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,

Հարություն Ադամյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,

Վազգեն Կիրակոսյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,

Հայկ Մուրադյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,

Գևորգ Աջամօղլյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,

Արթուր Ղազարյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,

Բաբկեն Աղաբաբյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից։

ՆԳՆ փրկարար ծառայությունում՝

Գևորգ Գալստյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետ,

Վահագն Ալավերդյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետի տեղակալ,

Գարեգին Հակոբյանը նշանակվել է Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ,

Գևորգ Մատինյանը նշանակվել է Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալ,

Ռուստամ Զոհրաբյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալ,

Արևիկ Երիցյանը նշանակվել է Հոգեբանական աջակցության և բժշկական ապահովման վարչության պետ,

Էդուարդ Մաճկալյանը նշանակվել է Հոգեբանական աջակցության և բժշկական ապահովման վարչության պետի տեղակալ,

Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության պետի տեղակալ,

Նվեր Մարգարյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի հավաքական կենտրոնի պետ,

Արա Հովեյանը նշանակվել է Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխերի բաժնի պետ,

Արման Մելքոնյանը նշանակվել է Փրկարարական ուժերի վարչության պետի տեղակալ,

Արտակ Դանիելյանը նշանակվել է Փրկարարական ուժերի վարչության ծառայության ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ,

Գրիգոր Պողոսյանը նշանակվել է Փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ պահպանության և պարեկապահակային բաժնի պետ,

Հովհաննես Հովհաննիսյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության արտակարգ իրավիճակների պլանավորման բաժնի պետ,

Արամ Ջալաթյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակի մոնիտորինգի բաժնի պետ,

Մերի Առաքելյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության տարերային աղետների բաժնի պետ,

Մհեր Բաբաջանյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության տեխնածին վթարների բաժնի պետ,

Էդգար Վաղարշակյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով կառավարման մարմինների գործունեության համակարգման բաժնի պետ,

Յուրի Գրեյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների նախապատրաստման բաժնի պետ։

