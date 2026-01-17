Կադրային բազմաթիվ փոփոխություններ, ազատումներ ու նշանակումներ՝ ՆԳ նախարարի հրամաններով

Ներքին գործերի նախարարի հրամաններով ՆԳՆ ենթակա ծառայություններում կադրային փոփոխություններ են կատարվել:
ՆԳ նախարարության ենթակա ծառայությունների աշխատանքի արդյունավետության շարունակական բարձրացման, կառավարման համակարգի կատարելագործման և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման նպատակով մի շարք ստորաբաժանումներում իրականացվել են կադրային փոփոխություններ։
Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հրամաններով նոյեմբեր-հունվար ամիսներին կատարվել են կադրային հետևյալ փոփոխությունները․
ՆԳՆ ոստիկանությունում՝
Անտոն Անտոնյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Սյունիքի մարզային վարչության պետ,
Արթուր Եգանյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Արագածոտնի մարզային վարչության պետ,
Արսեն Առաքելյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Տավուշի մարզային վարչության պետ,
Արեգ Օհանյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Արարատի մարզային վարչության մարդու և սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի պետ,
Օգսեն Հարոյանը նշանակվել է ՔՈԳՎ Երևան քաղաքի վարչություն տեխնիկական աջակցման բաժնի պետ,
Դավիթ Սուրենյանը ազատվել է ՔՈԳՎ Սյունիքի մարզային վարչության պետի պաշտոնից,
Վահան Հակոբյանը ազատվել է ՔՈԳՎ Արարատի մարզային վարչության պետի տեղակալի պաշտոնից,
Գեորգի Խաչատրյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ մասնագիտական մեթոդական աջակցման վարչության պետ,
Արտյոմ Հաբեթյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ հսկողության վարչության պետի տեղակալ,
Արթուր Բդոյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ օպերատիվ-վերլուծական վարչության պետի տեղակալ,
Մանուկ Գորգինյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Անիի բաժնի պետ,
Ասքանազ Դավթյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Արթիկի բաժնի պետ,
Զորիկ Ավդիշոևը նշանակվել է ՀՈԳՎ Դավիթաշենի բաժնի պետ,
Արմեն Հարությունյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Էրեբունու բաժնի պետ,
Արարատ Շահբազյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Ճամբարակի բաժնի պետ,
Միխաիլ Գարակյանը նշանակվել է ՀՈԳՎ Մասիսի բաժնի պետ,
Գեորգի Այվազյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,
Գևորգ Մարգարյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,
Գարիկ Միրզոյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,
Վահե Այվազյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ,
Էդգար Պետրոսյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման վարչության պետ,
Վարդան Հովհաննիսյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի պետական պահպանության կազմակերպման վարչության պետ,
Բաղդասար Աբրահամյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի ծառայության ապահովման վարչության պետ,
Ալեքսանդր Մամիկոնյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի մոնիթորինգի վարչության պետի տեղակալ,
Վիտալիկ Գզիրյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանության գնդի հրամանատար,
Հովհաննես Զաքարյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման առաջին գնդի հրամանատար,
Հրաչյա Զատիկյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման երկրորդ գնդի հրամանատար,
Յուրի Արամյանը նշանակվել է Ոստիկանության գվարդիայի հատուկ սպառազինության և մարտավարության գնդի հրամանատար,
Վոլոդյա Գևորգյանը ազատվել է ՊՊԳՎ Սևանի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնից,
Վաչե Ալավերդյանը ազատվել է ՊՊԳՎ Եղեգնաձորի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնից,
Ռուբեն Ղևոնդյանը ազատվել է ՊՊԳՎ Աշտարակի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնից,
Արտակ Սիրադեղյանը նշանակվել է Պարեկային ծառայության կազմակերպման վարչության ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բաժնի պետ,
Արայիկ Առաքելյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,
Հարություն Ադամյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,
Վազգեն Կիրակոսյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,
Հայկ Մուրադյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,
Գևորգ Աջամօղլյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,
Արթուր Ղազարյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից,
Բաբկեն Աղաբաբյանը ազատվել է Ոստիկանությունում ծառայությունից։
ՆԳՆ փրկարար ծառայությունում՝
Գևորգ Գալստյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետ,
Վահագն Ալավերդյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետի տեղակալ,
Գարեգին Հակոբյանը նշանակվել է Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ,
Գևորգ Մատինյանը նշանակվել է Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալ,
Ռուստամ Զոհրաբյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալ,
Արևիկ Երիցյանը նշանակվել է Հոգեբանական աջակցության և բժշկական ապահովման վարչության պետ,
Էդուարդ Մաճկալյանը նշանակվել է Հոգեբանական աջակցության և բժշկական ապահովման վարչության պետի տեղակալ,
Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության պետի տեղակալ,
Նվեր Մարգարյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի հավաքական կենտրոնի պետ,
Արա Հովեյանը նշանակվել է Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխերի բաժնի պետ,
Արման Մելքոնյանը նշանակվել է Փրկարարական ուժերի վարչության պետի տեղակալ,
Արտակ Դանիելյանը նշանակվել է Փրկարարական ուժերի վարչության ծառայության ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ,
Գրիգոր Պողոսյանը նշանակվել է Փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ պահպանության և պարեկապահակային բաժնի պետ,
Հովհաննես Հովհաննիսյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության արտակարգ իրավիճակների պլանավորման բաժնի պետ,
Արամ Ջալաթյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական իրավիճակի մոնիտորինգի բաժնի պետ,
Մերի Առաքելյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության տարերային աղետների բաժնի պետ,
Մհեր Բաբաջանյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության տեխնածին վթարների բաժնի պետ,
Էդգար Վաղարշակյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով կառավարման մարմինների գործունեության համակարգման բաժնի պետ,
Յուրի Գրեյանը նշանակվել է Քաղաքացիական և բնակչության պաշտպանության վարչության քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների նախապատրաստման բաժնի պետ։
