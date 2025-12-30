Կալանավորվել է Մովսես Քարտաշյանը, ով է դատելու մյուսներին

«Հայրենիք» կուսակցության քարտուղար Խաչիկ Գալստյանին և Արամ Քոչարյանին կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։
Այս մասին տեղեկանում ենք Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։
Հիշեցնենք, որ երեկ խուզարկություններ են իրականացվել Խաչիկ Գալստյանի տանը, ինչին հաջորդել է նրա ձերբակալությունը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է նաև Արամ Քոչարյանը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքում 2025 թվականի նոյեմբերի 16-ին համամասնական ընտրակարգով ավագանու ընտրություններին «Հայրենիք» կուսակցության պատասխանատու անձանց կողմից իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց ընտրակաշառք տալու և նույն համայնքի բնակիչների կողմից ընտրակաշառք ստանալու դեպքերի առթիվ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում օրերս ձերբակալվել է 8 անձ, այդ թվում՝ Արմավիրի մարզպետի նախկին տեղակալը: «Ձերբակալված անձանցից մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, երեքի նկատմամբ՝ տնային կալանքը։ Նախօրեին նույն քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք տալու մեղադրանքով ձերբակալվել է ևս երկու անձ, այդ թվում՝ նշված կուսակցության գլխավոր քարտուղարը: Վերջիններիս նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան»,- նշել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։
Հրապարակ֊ի տեղեկություններով` Խաչիկ Գալստյանի կալանքի միջնորդությունը մակագրվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի դատավոր Լեւոն Պետրոսյանին։
Նշենք, որ հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավոր Լևոն Պետրոսյանը նշանակվել է սեպտեմբերին։
