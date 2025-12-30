30/12/2025

Կալանավորվել է Մովսես Քարտաշյանը, ով է դատելու մյուսներին

infomitk@gmail.com 30/12/2025 1 min read

«Հայրենիք» կուսակցության քարտուղար Խաչիկ Գալստյանին և Արամ Քոչարյանին կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։

Այս մասին տեղեկանում ենք Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։

Հիշեցնենք, որ երեկ խուզարկություններ են իրականացվել Խաչիկ Գալստյանի տանը, ինչին հաջորդել է նրա ձերբակալությունը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է նաև Արամ Քոչարյանը։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքում 2025 թվականի նոյեմբերի 16-ին համամասնական ընտրակարգով ավագանու ընտրություններին «Հայրենիք» կուսակցության պատասխանատու անձանց կողմից իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց ընտրակաշառք տալու և նույն համայնքի բնակիչների կողմից ընտրակաշառք ստանալու դեպքերի առթիվ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում օրերս ձերբակալվել է 8 անձ, այդ թվում՝ Արմավիրի մարզպետի նախկին տեղակալը: «Ձերբակալված անձանցից մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, երեքի նկատմամբ՝ տնային կալանքը։ Նախօրեին նույն քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք տալու մեղադրանքով ձերբակալվել է ևս երկու անձ, այդ թվում՝ նշված կուսակցության գլխավոր քարտուղարը: Վերջիններիս նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան»,- նշել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։

Հրապարակ֊ի տեղեկություններով` Խաչիկ Գալստյանի կալանքի միջնորդությունը մակագրվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի դատավոր Լեւոն Պետրոսյանին։

Նշենք, որ հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավոր Լևոն Պետրոսյանը նշանակվել է սեպտեմբերին։

Կալանավորված է Մովսես Քարտաշյանը. մանրամասներ

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք, Էջմիածնում 36-ամյա հարսը դա նակով hարվածել է սկեսրոջը և ամուսնուն, վերջինն էլ՝ կնոջը

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արայիկ Հարությունյանի գերեվարվելուց հետո դատավորը վարույթը կասեցրել է

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայրենիք» կուսակցության անդամներ Խաչիկ Գալստյանին ու Արամ Քոչարյանին տանում են կալանքի

30/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 14-18 աստիճանով, դեկտեմբերի 31-ի երեկոյից սկսած՝ սպասվում է ձյուն, բուք. Սուրենյան

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի մետրոպոլիտենի դրամարկղերի աշխատանքը դադարեցվում է․ ինչ է պետք անել քարտ ձեռք բերելու համար

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Էջմիածնում 36-ամյա հարսը դա նակով hարվածել է սկեսրոջը և ամուսնուն, վերջինն էլ՝ կնոջը

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի վարչապետի բռնաճնշումները մտահոգիչ են բոլոր քրիստոնյաների համար. Դենի Քրյուգեր

30/12/2025 infomitk@gmail.com