Կայա Կալլասի անզգույշ մեկնաբանությունները, խորամանկությունները և լեզվի սայթաքումները հաճախ բացահայտում են շատ ավելին, քան ուշադիր մշակված ելույթը

Երբ Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը ժամանեց ԵՄ գագաթնաժողով 2015 թվականին, Ժան-Կլոդ Յունկերն ասաց. «Բռնապետը գալիս է» և դիմավորեց նրան խաղային ապտակով։
Այն ժամանակվա Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հարվածը բացահայտող հայացք էր քաղաքական դինամիկայի մեջ, որը սովորաբար պահվում էր փակ դռների հետևում կամ նույնիսկ առաջնորդների գլխում։ Անկախ նրանից, թե դա սխալ էր, թե քողարկված ազդանշան, այս հնարքը քննարկումներ առաջացրեց Հունգարիայի ժողովրդավարական նահանջի մասին։
Երբ իրենց ասած ամեն ինչ մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է, և քաղաքական հակառակորդների կողմից աղավաղվում է յուրաքանչյուր հայտարարություն, քաղաքական գործիչները սովորել են լռել, հղկել իրենց հաղորդակցությունը և մնալ դիվանագիտական։ Սակայն արտակարգ ճնշման տակ, անձնական կյանքում կամ որպես կատակ, դիմակը պատռվում է՝ մատնելով ավելին, քան երբևէ կարող են մատնել ուշադիր ձևակերպված ելույթները։
Չորեքշաբթի օրը ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալասը ամփոփեց այն, ինչ շատերը մտածում էին, երբ անձնական զրույցում կատակեց, որ աշխարհի վիճակը «լավ պահ» է դարձնում խմել սկսելու համար։ Նա գուցե լուրջ գնահատական չէր նախատեսել, բայց այն բացահայտեց. Եվրոպայի ներկայացուցիչը համաշխարհային ասպարեզում կարծում է, որ իրավիճակը բավականին վատ է թվում։
Որոշ կողմնակի մեկնաբանություններ բացահայտում են քաղաքական ճշմարտություններ, որոնք դիմանում են ժամանակի փորձությանը։ Յունկերի հայտարարությունը, որ եվրոպացի առաջնորդները «բոլորը գիտեն, թե ինչ անել, բայց մենք չգիտենք, թե ինչպես վերընտրվել, երբ դա արել ենք», հայտնի դարձավ որպես «Յունկերի անեծք», որը ռեֆորմիստական կառավարությունների առջև ծառացած ընտրական մարտահրավերների հապավումն է։
«Խորհրդականներն ու հաղորդակցության մասնագետները հաճախ փորձում են բեմադրել քաղաքական գործչի ասած ամեն ինչ։ Սակայն առաջնորդները մարդիկ են, և երբեմն նրանք պարզապես ասում են այն, ինչ մտածում են՝ կատակով, թե աշխատանքի ճնշումից ելնելով», – ասել է Լուի Ռինսարդը, Մեծ Բրիտանիայի Համայնքների պալատի նախկին քաղաքական խորհրդական և Milton Advisers-ի համահիմնադիրը։
«Բնազդային արձագանքն է՝ «օ՜, Աստված իմ, ինչ պատահեց հենց նոր», բայց 10 քաղաքական առաջնորդներից ինը անգամ մարդ լինելը ավելի լավ է աշխատում, քան բոլոր գեղեցիկ մշակված PR գծերը երբևէ կարող էին։ 10-ից մեկի համար պարզապես պետք է հույս ունենալ, որ ոչ ոք չի լսել»։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերին այս ամսվա սկզբին Փարիզում դիմավորում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Դե Վևերին, որին հաճախ անվանում են Եվրոպայի ամենազվարճալի առաջնորդ, սիրում է օգտագործել «մռայլ հումոր»՝ իր միտքը հասցնելու համար։
Նրանց համար, ովքեր ապրում են գաղտնիքների աշխարհում, այն, ինչի վրա նրանք ծիծաղում են, կարող է բացահայտել նրանց վերաբերմունքը այն բաների նկատմամբ, որոնք նրանք չեն կարող բացահայտ քննարկել։
«Քաղաքական գործիչները կարող են իրենց հետ տանել միայն որոշակի քանակությամբ, և դուք ստանում եք գաղափարների այսպիսի արտահոսք, բաներ, որոնք կիսով չափ մտածված են եղել», – ասել է Սոլֆորդի համալսարանի ավագ դասախոս և «Քաղաքական գործիչների հոգեբանությունը» գրքի հեղինակ Էշլի Վայնբերգը։
Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքը հայտնի է իր հաղորդակցություններում չափավորությամբ։ Այնուամենայնիվ, Չարլզ թագավորը անսովոր անկեղծ էր, երբ 2022 թվականին Բուքինգհեմյան պալատում ամենշաբաթյա լսարանին ողջունեց իր առաջին վարչապետ Լիզ Թրասին, հենց այն ժամանակ, երբ նրա առաջարկած բյուջեն շուկաները խառնաշփոթի մեջ էր գցում։ «Նորից վերադարձա՞վ։ Աստված իմ, աստված իմ», – ժպտաց նա։ Թրասը հրաժարական տվեց 12 օր անց։
Քաղաքական հոգեբան Ռամզի Աբու Իսմայիլի խոսքով՝ նման խաբեությունները կարող են լինել «հաղորդագրությունները մեղմ ձևով փոխանցելու միջոց, այսպես ասած՝ «օհ, ես իրականում դա լուրջ չեմ ասում, եթե դուք համաձայն չեք»»։
Բարձր խաղադրույքներով միջազգային բանակցությունների մեջ ներգրավված դիվանագետները ասել են, որ իրենք հաճախ ավելի ուրախ են, քան մարդիկ գիտակցում են՝ հակաթույն բարձր քաղաքականության հետ կապված անհանգստության համար։
«Մարդիկ կզարմանան, թե որքան հաճախ են կատակներ հնչում լարված դիվանագիտական իրավիճակներում, և ամբողջ սենյակը մի փոքր թուլանում է և հասկանում, որ գործ ունեն մարդու հետ», – ասել է Քրիս Ֆիցջերալդը, բրիտանացի նախկին դիվանագետ, որը Բրյուսելում էր Բրյուսելում Brexit-ի բանակցությունների ժամանակ։ «Լավագույն տողերը հաճախ այն են, որոնք սցենարային չեն, և նույնիսկ ավելի լավ, եթե դրանք ցույց են տալիս, որ դուք հասկանում եք ձեր զրուցակցի մշակույթը»։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, ում հաճախ անվանում են մայրցամաքի ամենազվարճալի առաջնորդը, Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովից հետո ասել է, որ իրեն դուր է գալիս ժամանակին արված կատակը՝ օգտագործելով «մռայլ հումոր»՝ իր միտքը հասցնելու համար։ Լիտվայի նախկին արտգործնախարար Գաբրիելիուս Լանդսբերգիսը, ով հայտնի է քաղաքական սկանդալներ հրահրելու իր համբավով, ասել է, որ աբսուրդային քաղաքական իրավիճակները պարզապես ծիծաղի տեղիք են տալիս։ «Երբ տեսնում ես, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, պարզապես լուրջ լինելը այլևս բավարար չէ, զգում ես, որ դրա հետ գործ ունենալու լավագույն միջոցը աբսուրդը ցույց տալն է», – ասել է նա։
Սակայն «դա միշտ չէ, որ հղկված ռազմավարություն է», – ասել է ԵՄ մի դիվանագետ, ով Բրյուսելում մասնակցել է գործընկերների հետ հարյուրավոր հանդիպումների։ «Այս հանդիպումները հաճախ երկար և ձանձրալի են լինում, և դուք հնարավորություն եք տեսնում մարդկանց ծիծաղեցնելու։ Երբեմն դա տեղի է ունենում և ձեզ մարդկային տեսք է հաղորդում, մյուս անգամ՝ հակառակ ազդեցություն է ունենում և խնդիրներ է առաջացնում»։
Սա հավասարակշռող քայլ է, որը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իսլանդիայում դեսպանի թեկնածուն անցյալ շաբաթ ձախողեց՝ դիվանագիտական ճգնաժամ առաջացնելով, կատակելով, որ իր նոր ընդունող երկիրը կդառնա ԱՄՆ նահանգ այն ժամանակ, երբ Սպիտակ տունը ճնշում է գործադրում Գրենլանդիան զավթելու համար։
Քաղաքական հոգեբան Իսմայիլը Թրամփին վերագրում է քաղաքական նորմերի սահմանները այնքան ընդլայնելու փաստը, որ Եվրոպայի և այլուր խիստ գործիչները ավելի ազատ են զգում անկեղծ խոսելու համար։ «Թրամփը ոչ միայն փոխեց քաղաքական հաղորդակցության նորմերը, այլև քանդեց անձնական ճանաչողության և հանրային խոսքի միջև եղած սահմանները», – ասաց նա։
Եվրոպացի քաղաքական գործիչները նաև գիտակցում են պակաս հղկված լինելու արժեքը։ ԵՄ պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ դաշինքի ինստիտուտները «ունեն հայտնի հումորի դեֆիցիտ», ինչը գնալով ավելի մեծ թերություն է, երբ խոսքը վերաբերում է Եվրոպայի ուղերձը հասցնելուն «սոցիալական ցանցերի վրա արդյունավետ Թրամփի հնչյունական խոսքի դարաշրջանում» և հանրությանը, որը գնահատում է պարզ խոսքը։
Հումորային մոտեցումը պաշտպանել է Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը, ով ամեն օր հեռուստատեսային ելույթներ է ունենում կատակներ անելու և մրցակիցներին ու լրագրողներին քննադատելու համար։
«Հանձնաժողովի կեսօրվա մամուլի ասուլիսի արժեքը որպես քաղաքական թատրոնի կենդանի մաս է, և այդ թատրոնի շրջանակներում հումորը կարող է շատ օգտակար միջոց լինել դժվար հարցի ցավը մեղմելու կամ քաղաքական տեսակետի անհեթեթությունը ընդգծելու համար», – ասաց նա։
Իր հերթին, Օրբանը, կարծես, գիտակցում էր խաղի բնույթը, երբ Յունկերը նրան բռնապետ անվանեց։ «Հունգարացիները անկեղծորեն խոսում են դժվար բաների մասին», – ասաց նա։ «Մենք չենք սիրում թփերի մեջ թռչկոտել։ Մենք անկեղծ ժողովուրդ ենք»։
Այս պահերը միայն ավելի հաճախ կպատահեն այն ժամանակ, երբ հաստատված համաշխարհային կարգը փլուզվում է, և առաջնորդները հաճախ քիչ բան կարող են անել, բացի ծիծաղելուց, ասաց Իսմայիլը։
«Կա նաև մի տեսակ հոգեբանական հարմարվողականություն քաղաքականության մեջ մշտական ճգնաժամերին, ինչպիսիք մենք ունեցել ենք վերջին հինգ տարիների ընթացքում», – ասաց նա։ «Առաջնորդները կզգան ճգնաժամի հոգնածություն, և սա տեղ կտա որոշ հումորի, որոշ իրոնիայի համար, քանի որ դա մի տեսակ խախտում է օրինաչափությունը»։
«Մտածեք դրա մասին որպես փական, և այդ դեպքում հումորը պարզապես թեթևացնում է ճնշումը»։
Բաց մի թողեք
Կօգտագործեն ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքները, եթե Թրամփի նոր մաքսատուրքերը իրականություն դառնան
Արկտիկական ճամբարը, որտեղ զորքերը մարզվում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար․ Լուսանկարներ
25 տարվա բանակցություններից հետո Մերկոսուրի գործարքը բյուրեղացրել է ԵՄ դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունները