Կատարվում են քննչական գործողություններ․ ՔԿ-ն՝ Դեմոյանի բնակարանի խուզարկության մասին

Հայկ Դեմոյանի բնակարանում խուզարկություն է իրականացվում։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է Դեմոյանը։

Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քննչական գործողություններ:

