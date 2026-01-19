Կատարվում են քննչական գործողություններ․ ՔԿ-ն՝ Դեմոյանի բնակարանի խուզարկության մասին

Հայկ Դեմոյանի բնակարանում խուզարկություն է իրականացվում։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է Դեմոյանը։
Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քննչական գործողություններ:
