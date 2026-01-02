Կարգալույծի «Նռնօրհնեքին» քաղաքացիները դուրս են եկել եկեղեցուց․ Մանրամասներ միջադեպից․ Լուսանկարներ

2025թ. դեկտեմբերի 31-ին Թալինի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում Թալինի համայնքապետի կազմակերպմամբ, երբ փորձել է «Նռնօրհնեքի» կարգը կատարել կարգալույծ եղած Արամայիս Թախմազյանը, հավատավոր ժողովուրդը, ինչպես նաև դպիրները և հոգևորականները դուրս են եկել, բացի համայնքապետի հետ եկած վարչական ռեսուրսից:
Հավատացյալներն այդ ընթացքում սպասել են դրսում, մինչև կարգալույծի կատարած չարարողության ավարտը, որից հետո Տեր Հայկ քահանա Սահակյանի և Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանի կողմից կատարվել է «Նռնօրհնեքի» կարգը:
