02/01/2026

Կարգալույծի «Նռնօրհնեքին» քաղաքացիները դուրս են եկել եկեղեցուց․ Մանրամասներ միջադեպից․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 02/01/2026 1 min read

2025թ. դեկտեմբերի 31-ին Թալինի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում Թալինի համայնքապետի կազմակերպմամբ, երբ փորձել է «Նռնօրհնեքի» կարգը կատարել կարգալույծ եղած Արամայիս Թախմազյանը, հավատավոր ժողովուրդը, ինչպես նաև դպիրները և հոգևորականները դուրս են եկել, բացի համայնքապետի հետ եկած վարչական ռեսուրսից:

Հավատացյալներն այդ ընթացքում սպասել են դրսում, մինչև կարգալույծի կատարած չարարողության ավարտը, որից հետո Տեր Հայկ քահանա Սահակյանի և Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանի կողմից կատարվել է «Նռնօրհնեքի» կարգը:

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր վթար Եղվարդ – Երևան մայրուղում, վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց․ Լուսանկար

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գաբրիել Ջեմբերջյանը շարունակում է պատարագների մասնակցել նույնիսկ Փաշինյանի՝ եկեղեցու դեմ արշավի ակտիվ փուլ մտնելուց հետո

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունից ստացել եմ ծանուցում՝ ինձ, իմ հարազատներին պատկանող մի շարք գույքերի բռնագանձման մասին

31/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարտադիր ընթերցանյութ ցնցումների դարաշրջանի համար. 13 գիրք, որոնք կօգնեն ձեզ գոյատևել 2026 թվականին

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերլուծում ենք վեց գլոբալ սցենարներ 2026 թվականի համար․ Լուսանկար

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիան՝ քաղաքացիների խառը արձագանքների ֆոնին, անցնում է եվրոյի. Լուսանկարներ

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է արհեստական ​​բանականությունը մղձավանջ ԵՄ-ի համար

02/01/2026 infomitk@gmail.com