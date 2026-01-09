Կարեն Շաքարյանը զրկվել «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումից. Լուսանկար

Կարեն Շաքարյանը զրկվել «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումից:
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումներիմասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Նախագահին առընթեր պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների շնորհման հարցերի քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողովի եզրակացությունը՝ որոշում եմ. 1. Կարեն Շահենի Շաքարյանին զրկել «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումից: 2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 2026թ․
հունվարի 9
