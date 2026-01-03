03/01/2026

Կարեւոր է գիտակցել՝ մեր պետությունը ճիշտ ուղու վրա դնողը մենք ենք

infomitk@gmail.com 03/01/2026 1 min read

Ամենաբարդը դա անտրամաբանության ու անարժեքության խրախճանքի ժամանակ տրամաբանությունն ու արժեքները պահելն է։ Հայ հանրությունը հավաքական առումով ցույց է տալիս՝ ինքը ունակ է շտկելու ծռված մեջքը, չի սիրում սուտը, անարդարությունը։

Այս տարվա մեջ մեզ պարտադրված անհեթեթ ու վտանգավոր օրակարգերին հանրության զգալի մասի՝ շատ առողջ արձագանքը ինձ համար ցուցիչ էր այդ առումով: Շատերս ենք սպասում, որ 2026-ը կդառնա բեկումնային՝ մեր պետության ուղին դեպի արդարը, ճշմարիտը, գեղեցիկը ու տրամաբանականը թեքելու համար:

Հայաստանը սիրուն երկիր է՝ հոգի ու թեւ տվող: Կարեւոր է գիտակցել՝ մեր պետությունը ճիշտ ուղու վրա դնողը մենք ենք: Թող 2026-ին մեզ հաջողվի անել դա։

Ի սրտե շնորհակալ եմ ամբողջ տարի իմ վերլուծություններին հետեւելու, ինձ ջերմ խոսքեր շռայլելու ու իմ արածն արժեւորելու համար։ Թող այդ ջերմությունը ձեզ ու ձեր ընտանիքներին վերադառնա բազմապատիկ։ Թո՜ղ լինենք առողջ ու միշտ ձգտումով դեպի լավն ու լուսավորը, որը վստահորեն զորեղ է ու գերակա մեր համատեղ ջանքերով: Շնորհավոր Ամանոր։

Տաթևիկ Հայրապետյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր տարին նոր ապօրինություններով․ Սուրենյանց

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում և Իրանի շուրջ ստեղծված նոր լարվածությունը մտահոգիչ է

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը. Կրթություն, բանակ, եկեղեցի … ո՞րն է հաջորդը

02/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրենյանն աննախադեպ լուր է հայտնել․ Տեսանյութ

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր տարին նոր ապօրինություններով․ Սուրենյանց

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան կհետաքննի Գրոկի կողմից մերկացած կանանց դիփֆեյքերը

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ցանկանում է Ավստրիան, Հունգարիան, Իտալիան և Լեհաստանը հեռացնել ԵՄ-ից

03/01/2026 infomitk@gmail.com