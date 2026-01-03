Ամենաբարդը դա անտրամաբանության ու անարժեքության խրախճանքի ժամանակ տրամաբանությունն ու արժեքները պահելն է։ Հայ հանրությունը հավաքական առումով ցույց է տալիս՝ ինքը ունակ է շտկելու ծռված մեջքը, չի սիրում սուտը, անարդարությունը։
Այս տարվա մեջ մեզ պարտադրված անհեթեթ ու վտանգավոր օրակարգերին հանրության զգալի մասի՝ շատ առողջ արձագանքը ինձ համար ցուցիչ էր այդ առումով: Շատերս ենք սպասում, որ 2026-ը կդառնա բեկումնային՝ մեր պետության ուղին դեպի արդարը, ճշմարիտը, գեղեցիկը ու տրամաբանականը թեքելու համար:
Հայաստանը սիրուն երկիր է՝ հոգի ու թեւ տվող: Կարեւոր է գիտակցել՝ մեր պետությունը ճիշտ ուղու վրա դնողը մենք ենք: Թող 2026-ին մեզ հաջողվի անել դա։
Ի սրտե շնորհակալ եմ ամբողջ տարի իմ վերլուծություններին հետեւելու, ինձ ջերմ խոսքեր շռայլելու ու իմ արածն արժեւորելու համար։ Թող այդ ջերմությունը ձեզ ու ձեր ընտանիքներին վերադառնա բազմապատիկ։ Թո՜ղ լինենք առողջ ու միշտ ձգտումով դեպի լավն ու լուսավորը, որը վստահորեն զորեղ է ու գերակա մեր համատեղ ջանքերով: Շնորհավոր Ամանոր։
Տաթևիկ Հայրապետյանի ֆեյսբուքյան էջից
