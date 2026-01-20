Կենդանաբանական այգուց հիվանդանոց է տեղափոխվել 24-ամյա տղա՝ պարանոցի հատվածում ստացած վնասվածքներով

Երևանի Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց է տեղափոխվել երիտասարդ տղա։
Վերջինս եղել է պարանոցի հատվածում ստացած վնասվածքներով․ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։
Հիվանդանոց են ժամանել արդեն ոստիկանության օպերատիվ խմբերը, որոնք պարզում են վիրավորի ինքնությունը:
Վիրավորը 24-ամյա Ե. Խ.-ն է, որը հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևանի կենդանաբանական այգու տարածքից։
Թե ինչ հանգամանքներում է նա վնասվածքներ ստացել, պարզվում է։
