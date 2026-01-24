Կկնքենք խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր Հայաստանի հետ․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցի իր էջում հրապարակում էր արել ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ փետրվարին Հայաստան և Ադրբեջան այցի վերաբերյալ։
Գրառման մեջ, ի թիվս այլ ընդգծումների, ԱՄՆ նախագահը տեղեկարցել է․
«Մենք կկնքենք խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր Հայաստանի հետ, պայմանագրեր՝ մեր մեծ կիսահաղորդչային արտադրողների համար»։
Բաց մի թողեք
Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ալիեւին և Փաշինյանին, ԱՄՆ փոխնախագահը կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան
Խաղաղության խորհուրդն արդեն պաշտոնապես հաստատված կազմակերպություն է, Փաշինյանն էլ ստորագրել է․ Լուսանկարներ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից հրաժարական է տվել