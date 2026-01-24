24/01/2026

Կկնքենք խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր Հայաստանի հետ․ Թրամփ

24/01/2026

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցի իր էջում հրապարակում էր արել ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ փետրվարին Հայաստան և Ադրբեջան այցի վերաբերյալ։

Գրառման մեջ, ի թիվս այլ ընդգծումների, ԱՄՆ նախագահը տեղեկարցել է․

«Մենք կկնքենք խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր Հայաստանի հետ, պայմանագրեր՝ մեր մեծ կիսահաղորդչային արտադրողների համար»։

