Կհրապարակեն զոհվածների անվանական ցանկը՝ կեղծումներ եւ շահարկումներ թույլ չտալու համար

Իրանի իշխանությունները՝ նախագահ Մասուդ Փեզեշկիանի հրահանգով, առաջիկայում կհրապարակեն վերջին անկարգությունների ընթացքում զոհվածների անվանական ցանկը՝ կեղծումներ եւ շահարկումներ թույլ չտալու համար, որոնք հնարավոր է որ արվեն արեւմտյան լրատվամիջոցների կողմից։

Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահի՝ Հանրային կապերի գրասենյակի ղեկավար Մոհամադ Մեհդի Թաբաթաբային։

«Նախագահի կարգադրությամբ՝ վերջին ողբերգական իրադարձության զոհերի անուններն ու տվյալները կհրապարակվեն։ Նաեւ՝ կստեղծվի մեխանիզմ, որի օգնությամբ կստուգվի ցանկացած հակասական տեղեկություն եւ կստանա իր վերջնական պատասխանը»,- ասված է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարության մեջ։

