08/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Կրակոցներ՝ Վայոց ձորում գտնվող հանգստյան գոտիներից մեկում

infomitk@gmail.com 08/02/2026 1 min read

Փետրվարի 2-ին ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Եղեգնաձորի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ 2025 թվականի օգոստոսի 24-ին Հորս բնակավայրում գտնվող «La Seasons» կոչվող հանգստյան գոտում հնչել են կրակոցներ։

Ըստ օպերատիվ տեղեկության` այդ օրը Վայոց ձորի մարզի բնակիչ 34-ամյա Վահե Ս․-ն, գտնվելով Հորս բնակավայրում գտնվող` իրեն պատկանող «La Seasons» կոչվող հանգստյան գոտում, բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով նույն հանգստյան գոտու զրուցարանում գտնվող անձանց նկատմամբ, ճաշկերույթի ժամանակ ընկերոջը` Վայոց ձորի մարզի բնակիչ 36-ամյա Խաչիկ Վ․-ին պատկանող «ՄՌ-155» տիպի, 12 մմ տ/չ, մեկ փողանի որսորդական ողորկափող հրացանից կրակոցներ է արձակել։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հղին ոստիկաններին հայտնել է, որ մայրն ու եղբայրը սպառնացել են սպանել իրեն և ամուսնուն, հափշտակել 200 հզր դոլար

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում ով է 4 անգամ կրակել տուժողի վրա՝ հայտնի է դարձել․ Լուսանկար

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արարատում, 47-ամյա տղամարդը մեքենայում շանտաժով uեքսուալ գործողություններ է կատարել 14-ամյա աղջկա նկատմամբ

07/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Օպել»-ը բախվել է բետոնե պատին և հայտնվել ճանապարհի երթևեկելի գոտում. կան վիրավորներ. Լուսանկարներ

08/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը փոխել է ԱՄՆ-ում զենքի վաճառքի կանոնները

08/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ՝ Վայոց ձորում գտնվող հանգստյան գոտիներից մեկում

08/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոնալդուն պատրաստ է լքել «Ալ Նասր»-ը. նա վերջնագիր է ներկայացրել

08/02/2026 infomitk@gmail.com