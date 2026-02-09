Կենտրոնակենտրոն ձախակողմյան Անտոնիո Խոսե Սեգուրոն հաղթում է Պորտուգալիայի նախագահի պաշտոնում ծայրահեղ աջ մրցակցին

Սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Անտոնիո Խոսե Սեգուրոն հաղթել է ձայների 66.7%-ով, Անդրե Վենտուրայի ծայրահեղ աջ Չեգա կուսակցության 33.3%-ի համեմատ՝ ըստ պաշտոնական արդյունքների, որոնք ստացվել են ձայների 99%-ի հաշվարկից հետո։
Կենտրոնակենտրոն ձախակողմյան սոցիալիստ թեկնածու Անտոնիո Խոսե Սեգուրոն համոզիչ հաղթանակ է տարել ծայրահեղ աջ մրցակից Անդրե Վենտուրայի նկատմամբ կիրակի օրը կայացած Պորտուգալիայի նախագահական ընտրություններում՝ ըստ պաշտոնական արդյունքների, որոնք ստացվել են ձայների 99%-ի հաշվարկից հետո։ Նա դառնում է սոցիալիստական ճամբարից առաջին նախագահը 20 տարվա ընթացքում և այժմ վերադառնում է ազգային քաղաքականության առաջնագծ։ Իր հաղթական ելույթում նա խոստացել է լինել պահանջկոտ և զգոն նախագահ, բայց երբեք՝ հակաիշխանություն։
«Ես խոստացել եմ կառավարությանը հավատարմություն և ինստիտուցիոնալ համագործակցություն, և ես կպահեմ իմ խոսքը։ Ես երբեք չեմ լինի հակաիշխանություն, բայց կլինեմ պահանջկոտ նախագահ, երբ խոսքը վերաբերում է լուծումներին և արդյունքներին», – ասաց Սեգուրոն։
63-ամյա Սեգուրոն Լիսաբոնում ապահովեց հինգ տարվա ժամկետ՝ հավաքելով ձայների 66.7%-ը, ի տարբերություն Վենտուրայի Չեգա կուսակցության 33.3%-ի։ Նոր սոցիալիստ առաջնորդը քարոզարշավ անցկացրեց որպես չափավոր թեկնածու և խոստացավ համագործակցել Պորտուգալիայի կենտրոնամետ փոքրամասնության կառավարության հետ՝ մերժելով Վենտուրայի հակաիշխանական և հականերգաղթային հռետորաբանությունը։
Նա աջակցություն ստացավ այլ հիմնական քաղաքական գործիչներից, ովքեր ցանկանում են կանգնեցնել աճող պոպուլիստական ալիքը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում շնորհավորեց Սեգուրոյին՝ գրելով. «Պորտուգալիայի ձայնը մեր ընդհանուր եվրոպական արժեքների համար մնում է ուժեղ»։
Միևնույն ժամանակ, Անդրե Վենտուրան սկզբից գիտեր, որ գիշերը հաղթանակով չի ավարտվի։ Այնուամենայնիվ, նա գրանցեց իր մինչ օրս ամենաուժեղ արդյունքը՝ Չեգան առաջին անգամ գերազանցեց մեկուկես միլիոն ձայնը։ Չնայած վերջին օրենսդիր ընտրություններում Դեմոկրատական դաշինքի կողմից շահած գրեթե երկու միլիոն ձայնից պակաս լինելուն, Վենտուրան ապահովեց 33 տոկոս՝ ավելի բարձր, քան մայիսին իշխող կուսակցությունների կողմից ստացված 31 տոկոսը։
Անդրե Վենտուրան ասաց, որ ընտրությունների գիշերից հետո իրեն ամրապնդված է զգում։ Նա պնդում է, որ անկասելի շարժման առաջնորդն է, որը, վաղ թե ուշ, կհաջողի վերափոխել Պորտուգալիան՝ ժողովրդի անունից, էլիտաների դեմ։
Արդյունքներից հետո Վենտուրան կիսվեց իր լավատեսությամբ իր կուսակցության նկատմամբ։ Նա ասաց. «Կարծում եմ, որ պորտուգալացի ժողովրդի ուղերձը հստակ էր։ Մենք առաջնորդում ենք աջակողմյանները Պորտուգալիայում, մենք առաջնորդում ենք աջակողմյան տարածքը Պորտուգալիայում, և շուտով կկառավարենք այս երկիրը»։
Տասնմեկ միլիոն մարդ Պորտուգալիայում և արտերկրում իրավունք ուներ քվեարկելու ընտրություններում։
Անտոնիո Խոսե Սեգուրոն ֆավորիտ էր երկրորդ փուլում հաղթելու Անդրե Վենտուրայի դեմ, որի «Չեգա» կուսակցությունը ստեղծվել է 2019 թվականին և այժմ խորհրդարանում ամենամեծ ընդդիմադիր ուժն է։
Ընտրությունների առաջին փուլում Սեգուրոն ստացավ ձայների 31.1%-ը, իսկ Վենտուրան՝ 23.52%-ը։
Պորտուգալիայում նախագահը հիմնականում ֆիգուրային է՝ առանց գործադիր իշխանության։ Ավանդաբար, պետության ղեկավարը մնում է կուսակցական քաղաքականությունից վեր՝ հանդես գալով որպես միջնորդ՝ վեճերը լուծելու և լարվածությունը մեղմելու համար։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը վաճառում է «Արտադրված է Եվրոպայում» տեսլականը, որին Մերցը և Մելոնին չեն հավատում
Վաշինգտոնը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ առանձին «գործարք» կկնքի՞, թե՞ կձևավորի «եռյակ»
Պորտուգալացի առաջնորդները, անտեսելով ջրհեղեղները, ծայրահեղ աջերը այսօր անցկացնում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ