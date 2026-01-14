Հայաստանը միանշանակ ուզում է լինել Եվրամիության լիիրավ անդամ. Փաշինյան

Մենք միանշանակ ցանկանում ենք, որ Հայաստանը դառնա Եվրամիության լիիրավ անդամ։ Եվ Հայաստանը գնում է ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանող երկիր դարձնելու ճանապարհով:
Այդ մասին այսօր ասել է Նիկոլ Փաշինյանը. «Արդյոք մենք ուզո՞ւմ ենք լինել ԵՄ լիիրավ անդամ. այո՛, աներկբա և միանշանակ: Ինչպե՞ս ենք դա պատկերացնում. մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, և նախորդող շրջանի փորձն էլ ցույց տվեց, որ որևէ երկրի աշխարհաքաղաքական կամ այլ նպատակահարմարությամբ չեն ընդունում ԵՄ անդամ: Դրա համար կա մի շատ մեծ ու կարևոր նախապայման՝ երկիրը օբյեկտիվորեն պետք է համապատասխանի ԵՄ ստանդարտներին՝ գոնե 97, 98, 99 տոկոսով: Մեր ռազմավարությունը հետևյալն է՝ մենք շատ ամուր և հստակ պետք է գնանք Հայաստանը ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանող երկիր դարձնելու ճանապարհով»։
Նրա խոսքով՝ ԵՄ-ն կարող է որոշել, որ այլևս չի ընդլայնվում, բայց կարող է նաև հակառակը տեղի ունենալ. «Երբ մենք համապատասխանում ենք ստանդարտներին, ունենք երկու տարբերակ՝ կամ մեզ ընդունում են ԵՄ անդամ, կամ մեզ չեն ընդունում»:
ՀՀ Կառավարության ղեկավարի դիտարկմամբ՝ ՀՀ-ն երկու դեպքում էլ շահած է դուրս գալիս. մի դեպքում դառնում է ԵՄ լիարժեք անդամ, մյուս դեպքում չի դառնում անդամ, սակայն լինում է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող, ժամանակակից պետություն:
«Պարզվեց, որ շատ դեպքերում կարիք չկա, որ մենք գնանք ու դռներ ծեծենք: Պաշտպանական սպառազինության ամբողջ գլոբալ շուկան Հայաստանի Հանրապետության առաջ բացվեց: Չեմ ուզում թաքցնել, այդտեղ կա նյուանս՝ կապված ՀԱՊԿ-ի հետ: ՀԱՊԿ-ի մեր մասնակցությունը լրջագույն խոչընդոտ էր միջազգային շուկային հասանելիություն ունենալու համար: Մենք 2022 թվականին ուրիշ իրադրություն ունեինք, մենք ունեինք իրադրություն, որ նույնիսկ 100 միլիոն դոլարով ունեինք վճարումներ, որի դիմաց պետք է ստանայինք սպառազինություն ու տեխնիկա, և մեզ երբեմն քաղաքավարի, երբեմն էլ ոչ այդքան չէր իրականացվում մատակարարումը: Այս իրադարձություններն են, որ մեզ հանգեցրել են եզրակացությունների, որ մենք պարադիգմը պետք է փոխենք: Այն բանաձևերը, որով մենք ճանաչում ենք աշխարհը, չեն ապահովում մեզ համար անհրաժեշտ կենսական իրողությունների և իրադրությունների ստեղծումը: Դա էր պատճառը, որ մենք սառեցրինք մեր անդամությունը ՀԱՊԿ-ին: Սրանք կարևոր նրբություններ են, որ մեր իրականության մեջ ընկալված չեն: Այս հարցը պետք է շատ կոնկրետ պատասխան ստանա, և հանրությունը այս նրբությունները արձանագրի: Միջազգային հանրությունը պետք է տեսնի, որ ՀՀ-ն հենց այս կոորդինատներում է դիրքավորվում որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ և այս սկզբունքներով է առաջնորդվում»,- ասել է վարչապետը:
Բաց մի թողեք
Բաքվում պահվող չորս գերիներին վերադարձրեցին․ Փաշինյան
Հնարավոր էր, որ 2023 թ․ Ղարաբաղի իրադարձությունները տեղի չունենային
Շիրակի մարզում ովքեր են նոր նշանակված ոստիկանապետերը․ Լուսանկարներ