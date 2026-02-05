05/02/2026

Հայաստանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև. Օվերչուկ

05/02/2026

Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունները կտևեն տարիներ, իսկ նման հնարավորության դեպքում Երևանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև:

Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։

Նրա խոսքով՝ Եվրամիությունը տնտեսական միությունից վերածվում է ռազմաքաղաքական միության, և դա պետք է հաշվի առնվի։

Նա հավելել է, որ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է որոշի՝ որ միավորման մեջ լինել: Օվերչուկը հավելել է, որ Հայաստանի ընտրությունը կազդի ոչ միայն տնտեսական հարաբերությունների, այլև «մնացած ամեն ինչի» վրա։

Ռուսաստանի փոխվարչապետի խոսքով՝ Հայաստանը հասկանում է ԵԱՏՄ-ի հետ իր կապերի կարևորությունը, սակայն միևնույն ժամանակ Հայաստանում մեծ թվով մարդիկ ցանկանում են ավելի սերտ կապեր հաստատել Եվրամիության հետ։

«Նրանք հանդիպում են, զրուցում, ստորագրում փաստաթղթեր։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է վիզային ռեժիմի ազատականացմանը և Եվրամիության ստանդարտների ներդրմանը»,- ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։

Նա շեշտել է, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է ստանդարտներին և տեխնիկական կանոնակարգերին վերաբերող հարցերին, քանի որ դա կարևոր է ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկայի պահպանման համար: Հայաստանի կողմից ներկայումս ընտրվող ստանդարտները, ըստ Օվերչուկի, չեն հակասում ԵԱՏՄ-ում առկա ստանդարտներին:

