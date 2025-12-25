Հայաստանից ավար վերցրած զենքի արժեքը 5 – 6 միլիարդ դոլարի է, ինչ է բարբաջում Ալիևը

«Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի և հակաահաբեկչական գործողության ժամանակ (2023 թ․ սեպտեմբերին արցախահայության դեմ էթնիկ և ցեղասպան գործողություններ – խմբ․) Հայաստանից որպես ավար վերցրած և ոչնչացված զենքի դրամական արժեքը կազմում է մոտավորապես 5-6 միլիարդ դոլար։
Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ նախօրեին հանդիպելով օկուպացված հայկական Ակնայի (Աղդամ) շրջան տեղափոխված բնակիչների հետ, փոխանցում են այդ երկրի ԶԼՄ-ները։
Բաքվի «Ռազմական ավարների» այգում ցուցադրվում են ոչնչացված հրթիռներից մի քանիսի բեկորներ, այդ թվում՝ «Իսկանդեր-Մ» բալիստիկ հրթիռը, որը Հայաստանը չպետք է ունենար ի սկզբանե։ Որովհետև դրա արտահանումն արգելված է։
«Իսկանդեր-Է»-ն, այսպես ասած՝ արտահանման տարբերակը, թույլատրվում է արտահանել: Ինչպե՞ս է «Իսկանդեր-Մ» հրթիռն օգտագործվել Շուշիին հարվածելու համար: Սա է մեծ հարցը։
Այսինքն՝ անվճար զենք, ֆինանսական օգնություն: Ամեն տարի մարաթոններ էին անցկացվում Ամերիկայում և Ֆրանսիայում: Անջատողականները, անջատողական առաջնորդները (նկատի ունի Արցախի նախկին ղեկավարներին – խմբ,), որոնք այժմ դատվում են Բաքվում, վիզաներ էին ստանում այնտեղ մեկնելու համար: Ինչպե՞ս կարող էր դա տեղի ունենալ:
Ինչպե՞ս կարող էին անջատողականները այցելել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ: Ի վերջո, կան այլ անջատողական տարածքներ: Կարո՞ղ է արդյոք որևէ մեկը նրանց վիզա տրամադրել Ամերիկայի կամ Ֆրանսիայի համար»,- հայտարարել է Բաքվի բռնապետը՝ որոշակի մեղադրանք հղելով նաև Ռուսաստանի հասցեին՝ կապված նույն «Իսկանդերի» հետ և, բնականաբար, նենգափոխելով իրական փաստերը։
