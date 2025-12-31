31/12/2025

Հայաստանի հետ հարաբերություններում առաջ շարժվելու համար նախ անհրաժեշտ է համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ. Թուրք նախարար․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 31/12/2025 1 min read

Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն հայտարարել է, որ իր երկրի համար Հայաստանի հետ հարաբերություններում առաջ շարժվելու համար նախ անհրաժեշտ է համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, հայտնում է ԱՊԱ գործակալությունը։

Ուրալօղլուն նշել է, որ ներկայումս բանակցություններ են ընթանում՝ ընդգծելով, թե իբր «Հայաստանը դեմ չէ Զանգեզուրի միջանցքին». «Ես խոսել եմ Հայաստանի նախկին և ներկա տրանսպորտի նախարարների հետ։ Նրանք մտադրություն չունեն դեմ լինելու «Զանգեզուրի միջանցքին»։ Հանդիպումներ են ընթանում Ադրբեջանի հետ, և Թրամփը նույնպես ուշադիր հետևում է այս գործընթացին։

Ադրբեջանն ու Հայաստանը նախ պետք է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և համաձայնության գան։ Դրանից հետո Թուրքիան, բարիդրացիական հարաբերությունների շրջանակներում, կկարողանա ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ։ Սա նաև մեր նախագահի դիրքորոշումն է։

Մենք գիտենք, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը իսկապես լուրջ պատասխանատվություն է ստանձնել այս փուլը առաջ մղելու համար։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ղեկավարում է ամբողջ գործընթացը, և մենք համակարգված աշխատում ենք նրանց հետ», – նշել է թուրք նախարարը։

Մենք կարող ենք առաջ շարժվել ՀՀ-ի հետ, բայց Ադրբեջանի հետ համաձայնությունը պարտադիր է․ թուրք նախարար

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանը իր «ազգային հերոսի» դիակը ընդունելու մտադրություն չունի

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արևմտյան Ադրբեջանի» մասին Ալիևի խոսույթը հակադարձվում է Հուսեյնովի «հպարտ» բացահայտումներով

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր տարում Ուկրաինան գրոհի կենթարկվի նաև հյուսիսից

31/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվ իմաստություն՝ նոր ժամանակների մեջ քայլելիս․ Շնորհավոր Նոր տարի

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես կասեմ՝ Խորխե․ Լռությունն սկսեց խոսել նրա մեջ. Պատմվածք

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի շնորհավորական խոսքը․ Նոր հույս և նպատակասլացություն՝ արդյունքի հասնելու համար

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի կողմից քաղաքական ճնշման տակ է իր առցանց կանոնների պատճառով

31/12/2025 infomitk@gmail.com