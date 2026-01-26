Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համատեղ մաքսային կետեր ստեղծելու ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում. Կոբախիձե

«Ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ համատեղ մաքսային կետեր ստեղծելու նախագծերի ուղղությամբ»:
Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Միջազգային մաքսային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ելույթ ունենալիս։
Նա նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող նախագծերը տարածաշրջանային համագործակցության լավագույն օրինակն են։
Կոբախիձեն ընդգծել է, որ առևտրային ուղիների գլոբալ վերագնահատման պայմաններում Վրաստանը ծառայում է որպես կայունության և լոգիստիկայի տարածաշրջանային կենտրոն։
Վարչապետը ընդգծել է Վրաստանի մաքսային ոլորտում ընթացող բարեփոխումների կարևորագույն նշանակությունը այս գործընթացում։
Բաց մի թողեք
Կա ավելի մեծ, համազգային ողբերգություն, որը չի թողնում լռել… Առուշանյանի հայրը Գորիսում երեկվա պայթյունի մասին
ԱՄՆ փոխնախագահի այցն Ադրբեջան և Հայաստան ունի կոնկրետ նպատակ․ Վրաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ
Արցախում մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար․ Ոսկանյան