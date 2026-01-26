26/01/2026

Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համատեղ մաքսային կետեր ստեղծելու ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում. Կոբախիձե

infomitk@gmail.com 26/01/2026 1 min read

«Ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ համատեղ մաքսային կետեր ստեղծելու նախագծերի ուղղությամբ»:

Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Միջազգային մաքսային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ելույթ ունենալիս։

Նա նշել է, որ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող նախագծերը տարածաշրջանային համագործակցության լավագույն օրինակն են։

Կոբախիձեն ընդգծել է, որ առևտրային ուղիների գլոբալ վերագնահատման պայմաններում Վրաստանը ծառայում է որպես կայունության և լոգիստիկայի տարածաշրջանային կենտրոն։

Վարչապետը ընդգծել է Վրաստանի մաքսային ոլորտում ընթացող բարեփոխումների կարևորագույն նշանակությունը այս գործընթացում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա ավելի մեծ, համազգային ողբերգություն, որը չի թողնում լռել… Առուշանյանի հայրը Գորիսում երեկվա պայթյունի մասին

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահի այցն Ադրբեջան և Հայաստան ունի կոնկրետ նպատակ․ Վրաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախում մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար․ Ոսկանյան

25/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշտարակի մեծ կամրջի վրա բեռնատար է այրվել

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայից

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Գորիսում սպանված, Առուշանյանի վարորդ Արենը՝ երկու անչափահաս երեխաների հայր էր․ Լուսանկար

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կա ավելի մեծ, համազգային ողբերգություն, որը չի թողնում լռել… Առուշանյանի հայրը Գորիսում երեկվա պայթյունի մասին

26/01/2026 infomitk@gmail.com