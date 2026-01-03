03/01/2026

Հայաստանն ընդգրկվել է աշխարհի՝ ճամփորդության համար ամենաապահով երկրների ցանկում. World Travel Index

infomitk@gmail.com 03/01/2026 1 min read

Հայաստանն ընդգրկվել է աշխարհի՝ ճամփորդության համար ամենաապահով երկրների ցանկում:

Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը:

«Հենց այսպես էլ զարգանում ենք:

Ըստ World Travel Index-ի՝ Հայաստանը 193 երկրի շարքում 13-րդ տեղում է 90,27 ինդեքսով։

Հ.Գ. Ռոտերդամին ասեք՝ էս կազմակերպությանը մի նամակ գրի»,- գրել է նա:

608977019_10163699711288501_4778942257364181658_n.jpg (82 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Արայիկ Հարությունյանը կոչ է անում անջատել ավելորդ լույսերը

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերզբոսաշրջությունը և ծայրահեղ շոգը գրավել են Եվրոպայի ամենահայտնի հարավային ուղղություններից մի քանիսը․ Լուսանկարներ

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիան՝ քաղաքացիների խառը արձագանքների ֆոնին, անցնում է եվրոյի. Լուսանկարներ

02/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն աջակցում է Վենեսուելայի ժողովրդին, պաշտպանում խաղաղ և ժողովրդավարական անցումը. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունվարի 4-ի աստղագուշակ․ Երկար ժամանակ կազմած ծրագրերը, հավանաբար, կարիք կունենան ճշգրտվելու

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ավտովթար․ 9 վիրավոր կա․ Լուսանկար

03/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի րոպե է տևել ԱՄՆ հարձակումը Վենեսուելայի վրա և նախագահն ու կինը գերի են

03/01/2026 infomitk@gmail.com