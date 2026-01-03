Հայաստանն ընդգրկվել է աշխարհի՝ ճամփորդության համար ամենաապահով երկրների ցանկում. World Travel Index

Հայաստանն ընդգրկվել է աշխարհի՝ ճամփորդության համար ամենաապահով երկրների ցանկում:
Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը:
«Հենց այսպես էլ զարգանում ենք:
Ըստ World Travel Index-ի՝ Հայաստանը 193 երկրի շարքում 13-րդ տեղում է 90,27 ինդեքսով։
Հ.Գ. Ռոտերդամին ասեք՝ էս կազմակերպությանը մի նամակ գրի»,- գրել է նա:
