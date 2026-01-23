Հայաստանում Տելեգրամով կեղծ օղի են վաճառել ու բռնվել

Ոստիկանության գվարդիայի ծառայողներն ու Երևանի պարեկները մեքենայում կեղծ օղի են հայտնաբերել:
Ոստիկանության գվարդիայի ծառայողներն ու Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի պարեկները համատեղ ծառայություն իրականացնելիս Եղվարդի խճուղու հասցեներից մեկի մոտ ստուգման նպատակով կանգնեցրել են «Մազդա» մակնիշի մեքենան:
Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ մեքենայի սրահում կա առանց ակցիզի 6 արկղ՝ ընդհանուր 72 շիշ օղի: 38-ամյա վարորդը հայտնել է, որ օղին ձեռք է բերել տելեգրամյան հարթակի միջոցով:
Երևանի բնակիչ 38-ամյա տղամարդը ներկայացվել է Համայնքային ոստիկանության Դավիթաշենի բաժին:
Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին:
