06/02/2026

«ՀայաՔվեն» Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժի հետ չի բանակցում, այլ նորաստեղծ և առողջ ազգային ուժերի

infomitk@gmail.com 06/02/2026 1 min read

Այսօր գրել էինք, որ Գագիկ Ծառուկյանի «Առաջարկ Հայաստանին» միավորումը բանակցում է տարբեր քաղաքական ուժերի հետ եւ արդեն ուրվագծվում է, որ խոշոր միավոր է ձեւավորվում։

Մեր տեղեկություններով, բանակցությունների մեջ է նաև «ՀայաՔվե» ազգային քաղաքացիական միավորումն` այդ ընդդիմադիր դաշինքում ընդգրկվելու համար:

«Հրապարակը» կապվել է «ՀայաՔվեի» մամուլի պատասխանատու Դավիթ Սարգսյանի հետ` ճշտելու բանակցությունների ընթացքն ու այս լուրերի իսկությունը․ «Ո´չ, «ՀայաՔվեն» Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժի հետ չի բանակցում և այդ դաշինքի կազմում ընդգրկվելու հարցով մտադիր էլ չէ բանակցելու: Դեռևս անցած տարվա սեպտեմբերին «ՀայաՔվեն» նախանշել է, թե ովքեր կարող են լինել իր դաշինքային գործընկերները, այն է` նորաստեղծ և առողջ ազգային ուժերը: Նաև հայտարարել էինք ընդդիմադիր լայնածավալ դաշինք ձևավորելու պատրաստակամության մասին: Այս պահին մի շարք ուժերի հետ բանակցություններ ու խորհրդակցություններ են ընթանում, առաջիկա շաբաթներին որոշակիություն կմտնի այս հարցում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքվի դատարաններն այլ նպատակ են հետապնդում․ Սիրանուշ Սահակյան

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմադիր խոշոր բևեռ է ձևավորվում

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ …

06/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրիտանիայի վարչապետը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, նրան փոխարինող են փնտրում

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացուն խոշտանգած քրեական ոստիկանին դատարանը տնային կալանք է տվել, իսկ այլ դեպքերում ․․․

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Նոբելյան կոմիտեի նախկին նախագահի կապերը Էպշտեյնի հետ․ Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդաuպանները 18 անգամ կրակել են Քադաֆիի որդուն․ Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com