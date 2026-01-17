Հայկ Սարգսյանը հիմա էլ հարվածելու տակտիկան է ընտրել

«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին անօգուտ սիրաշահելուց, իր նվիրվածությունը, նախկին ծառայությունները հիշեցնելուց հետո հիմա էլ հարվածելու տակտիկան է ընտրել։
Թիմում երեկ շոկահարված էին պատգամավորի հայտարարություններից, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելու պլաններ չունի, քանի որ նման անհրաժեշտություն չի տեսնում: Ավելին` որ ՔՊ նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու ցանկություն չունի։
Պատգամավորը երեկ խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում չկարողացավ թաքցնել վիրավորվածությունը հարազատ թիմից եւ նման հայտարարություններ արեց։ Հայտնի է, որ ՔՊ վարչությունը Հայկ Սարգսյանին եւ նրա երկվորյակ եղբորը՝ վարչապետի նախկին խորհրդական Նաիրի Սարգսյանին, «կտրեց» պատգամավորության թեկնածության քննությունից․ նրանք չեն գրանցվել որպես թեկնածու, ընդ որում՝ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին կրկնակի մերժեցին, քանի որ նա բողոքարկել էր վարչության որոշումը։
Իսկ մերժման պատճառները բազում են, թեպետ երկուստեք չեն գաղտնազերծում, սակայն իշխող կուսակցությունում հատկապես չեն ներում Հայկի՝ քրեական հեղինակությունների հետ «արիշ-վերիշները» եւ արագ հարստանալը:
Նրա գերթանկարժեք ավտոմեքենայի ծագումնաբանությունն են անգամ քննարկել, եղբորն էլ մերժել են բացառապես իր պատճառով: Նաիրի Սարգսյանին հիմնականում հարցեր են տվել Հայկի կապերի եւ գործունեության մասին։
Մերժվելուց հետո եղբայրներն ու նրանց շրջապատը Ֆեյսբուքում իսկական հիթ-շքերթ էին իրականացնում, Փաշինյանին իրենց հավատարմության դրվագներ էին հրապարակում՝ տարբեր տարիների տեսանյութեր, լուսանկարներ ցույց տալով, որ միշտ եղել են Փաշինյանի կողքին, նվիրված ու հավատարիմ են եղել նրան: Սակայն դա արդյունք չտվեց, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկային կապվածության, անցած ճանապարհին հավատարմության զգացումներ չունի` ունի միայն շահեր:
Եվ Հայկ Սարգսյանը երեկ կտրուկ տոնով հայտարարեց, թե ՔՊ-ի նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու ցանկություն չունի, եթե, իհարկե, իրեն չխնդրեն: Նա ուղիղ չասաց, բայց խոսքի տողատակում հենց այդ ակնարկն էր. «Եթե որեւէ բան չփոխվի, այսինքն՝ եթե վարչությունը նոր նիստ չանի, որտեղ կորոշի, որ Հայկի նկատմամբ սխալ են արել, եւ ինձ չընդգրկեն, ես չեմ լինի առաջիկա ընտրություններում ՔՊ կուսակցության նախընտրական ցուցակում։ Ասեմ նաեւ, որ նման ցանկություն չունեմ, անգամ չեմ բողոքարկի այս որոշումը»։ ՔՊ-ում չեն բացառում, որ Հայկն ու եղբայրն ընտրություններին գուցե մասնակցություն ունենան քաղաքական այլ ուժի ցուցակով։
