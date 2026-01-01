01/01/2026

Հայ ժողովուրդը մեծ թռիչքների ընդունակ ազգ է․ Գրիգոր Առաքելյան

infomitk@gmail.com 01/01/2026 1 min read

Դիվանագետ, իրանագետ Գրիգոր Առաքելյանը գրել է. «Հայ ժողովուրդը մեծ թռիչքների ընդունակ ազգ է։

Դուք հայից բացի չեք գտնի գեթ մեկ ուրիշ ազգ, որի ուսահոդից մինչև դաստակն ընկած հատվածը կոչվեր այն բառով, որն ի վերուստ նախատեսված է եղել թռչունների համար։

Պարզ ասած՝ միայն հայերի մոտ է, որ բազուկը «թև» է կոչվում։ Մեկ էլ՝ թռչունների մարմնի աջ ու ձախ կողմերից կպածը, որով իրենք… թռչում են։

Արդյո՞ք սա չի նշանակում, որ հայերը անհիշելի ժամանակներից թռչելու ձիրք են ունեցել։ Թե չէ հայ մարտիկը ինչո՞ւ կարոտից պիտի դնդնար․

«Թռչեի մտքով տուն, ուր իմ մայրն է արթուն»։

Կարոտն առնելու համար, օրինակ, թուրքմեն զինվորը կասեր՝

«Ձիով սլանայի դեպի իմ յուրդը…»

Հագարացին էլ՝

«Ուղտ լիներ, ինձ հասցներ Արաբստան…»

Օդակայաններում միայն հայն է, որ իր հայ ծանոթին հետաքրքրությունից դրդված հարցնում է․

— Ու՞ր ես թռնում։

և ստանում միանգամայն տեղին պատասխան․

— Քու ի՞նչ գործն է։

Եթե հայ երեխայի ուսահոդից մինչև դաստակն ընկած հատվածը «թև» չկոչվեր, տնային առաջադրանքներն ավարտելուց հետո նա ինչո՞ւ պիտի դուրս վազեր՝ գոռալով․

— Մամա՛, ես թռա։

Միայն հայն է, որ հրճվանքի պահին «վեր-վեր է թռնում»։

Թուրքը, օրինակ, թև չունենալու պատճառով, ընդամենը ցատկոտում է («Sevinçten zıplamak»)։ Պարսիկն էլ թռչկոտելու փոխարեն պարզապես «տեղը տիտիկ չի անում» (روی پا بند نمی‌شود)։

Իսկ մենք նույնիսկ սայթաքելիս վայր չենք ընկնում, մենք «վեր ենք ընկնում»։ Այսինքն՝ բարձրանում ենք։

Վեր է բարձրացել ու անհետացել նաև այն քարագործ վարպետը, որ Սուրբ Հոգուց թևեր է խնդրել ու Սյունյաց աշխարհի հռչակավոր վանքը անվանակոչել Տաթև։

Կոմիտասն էլ, իր ձայնը աշխարհասփյուռ հայերին հասցնելու համար պարզապես ապավինել է թևերին ու ասել․

Ձայնիկ ունիմ՝ հայուն-մայուն,

Սրտիդ բունեմ՝ կայուն-մայուն։

Ո՛վ իմ թևիկ,

Տո՛ւր իմ հևիկ,

Թռչեմ երթամ…»:

Հայ ժողովուրդը մեծ թռիչքների ընդունակ ազգ է. Գրիգոր Առաքելյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Թունավոր գրասենյակը․ Ինչպես է Սփյուռքի գործերի պատասխանատուն շարունակում թույն սրսկել․ Ճինպաշյան

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստիպված եմ դիմել զգոնության կոչով․ Արշակ Սադոյան

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մաղթում եմ, որ 2026 թվականը փոխի քո կյանքը դեպի լավը և բերի երազանքների իրականացում

31/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ոչ թե ինչպես ապրել հեշտ, այլ՝ ինչպես ապրել արժանապատիվ․ Գարեգին Նժդեհն ու ես․ էսսե․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շնորհավորանքներ և շնորհավորանքներ, Իսպանիա և Պորտուգալիա. Ֆոն դեր Լեյեն

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից դիտավորյալ շեղող գործողություն է․ Կայա Կալլաս

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆինլանդիան կալանավորել է ռուս անձնակազմով նավ՝ ևս մեկ ստորջրյա մալուխի վնասվելուց հետո

01/01/2026 infomitk@gmail.com