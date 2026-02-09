2023 թվականին Նոբելյան խաղաղության մրցանակի արժանացած Նարգես Մոհամմադիի կողմնակիցները հայտարարեցին, որ նա հացադուլ է հայտարարել փետրվարի 2-ից։
Կիրակի օրը Իրանը Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր Նարգես Մոհամմադիին դատապարտել է ավելի քան յոթ տարվա ազատազրկման՝ հացադուլ սկսելուց հետո, հայտարարել են նրա կողմնակիցները։
Մոհամմադիի կողմնակիցները հղում են կատարել նրա փաստաբանին, որը խոսել է Մոհամմադիի հետ։ Փաստաբան Մոստաֆա Նիլին հաստատել է X-ի դատավճիռը, ասելով, որ այն շաբաթ օրը կայացվել է Մաշհադ քաղաքի Հեղափոխական դատարանի կողմից։
Նոբելյան մրցանակակիրը նախկինում դատապարտվել էր գրեթե 14 տարվա ազատազրկման այլ մեղադրանքներով։ Իրանի իշխանությունները անմիջապես չեն հաստատել ավելի վերջին դատավճիռը։
«Նա դատապարտվել է վեց տարվա ազատազրկման «հավաքի և դավադրության» համար և մեկուկես տարվա ազատազրկման՝ քարոզչության և երկամյա ճանապարհորդության արգելքի համար», – ասել է Նիլին։ Նա ստացավ ևս երկու տարվա ներքին աքսոր՝ Թեհրանից մոտ 740 կիլոմետր (460 մղոն) հարավ-արևելք գտնվող Խոսֆ քաղաքում, հավելեց փաստաբանը։
Աջակիցները պնդում են, որ Մոհամմադին հացադուլ է անում փետրվարի 2-ից։ Նա ձերբակալվել էր դեկտեմբերին՝ Մաշհադում բնակվող 46-ամյա իրանցի փաստաբան և մարդու իրավունքների պաշտպան Խոսրո Ալիքորդիին նվիրված արարողության ժամանակ։ Ցույցի կադրերում երևում է, թե ինչպես է նա գոռում և արդարադատություն պահանջում Ալիքորդիի և մյուսների համար։
Մոհամմադիի դեմ նոր դատավճիռները կայացել են այն ժամանակ, երբ Իրանը փորձում է բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ իր միջուկային ծրագրի շուրջ՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ռազմական հարվածի սպառնալիքը կանխելու համար։ Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը կիրակի օրը պնդել է, որ Թեհրանի ուժը բխում է «մեծ տերություններին ոչ ասելու» և մաքսիմալիստական դիրքորոշում ընդունելու իր ունակությունից՝ Օմանում ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններից անմիջապես հետո։
Մտահոգություններ Մոհամմադիի առողջության վերաբերյալ
Նոբելյան մրցանակակիրը այժմ «վատթարանում է առողջական վիճակում», ասում են նրա կողմնակիցները՝ գրեթե մեկ շաբաթ տևած հացադուլը դադարեցնելուց հետո։
Մոհամմադիի կողմնակիցները դեկտեմբերին նրա ձերբակալությունից ամիսներ առաջ զգուշացրել էին, որ նա վտանգի տակ է բանտ վերադառնալու՝ 2024 թվականի դեկտեմբերին բժշկական պատճառներով արձակուրդ ստանալուց հետո։
Չնայած դա պետք է լիներ ընդամենը երեք շաբաթ, Մոհամմադիի բանտից ազատ արձակման ժամկետը երկարաձգվեց, հնարավոր է՝ այն պատճառով, որ ակտիվիստներն ու արևմտյան տերությունները ճնշում էին գործադրում Իրանի վրա՝ նրան ազատության մեջ պահելու համար։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Նարգես Մոհամմադը բժշկական արձակուրդով ազատ արձակվելուց հետո Թեհրանում, Իրան, 2024 թվականի դեկտեմբերի 4-ին։ Նրա ձեռքին պարսկերեն գրված է «Վերջ դրեք գենդերային ապարտհեյդին»։
Մոհամմադին շարունակեց իր ակտիվիզմը՝ հանրային բողոքի ցույցերով և միջազգային լրատվամիջոցներում ելույթներով, այդ թվում՝ նույնիսկ մի պահ ցույց անելով Թեհրանի հայտնի Էվին բանտի առջև, որտեղ նա պահվել էր։
Նա 13 տարի և ինը ամիս ժամկետով ազատազրկման էր դատապարտվել պետական անվտանգության դեմ դավադրության և Իրանի կառավարության դեմ քարոզչության մեղադրանքով։ Նա նաև աջակցել էր Մահսա Ամինիի 2022 թվականի մահից հետո բռնկված համազգային բողոքի ցույցերին, որոնց ընթացքում կանայք բացահայտորեն մարտահրավեր էին նետում կառավարությանը՝ չկրելով հիջաբ։
Մոհամմադին բանտարկության ժամանակ բազմաթիվ սրտի կաթվածներ է ստացել, նախքան 2022 թվականին շտապ վիրահատության ենթարկվելը, ասում են նրա կողմնակիցները։ Նրա փաստաբանը 2024 թվականի վերջին հայտնել է, որ բժիշկները ոսկրային վնասվածք են հայտնաբերել, որը, նրանց կարծիքով, կարող է քաղցկեղային լինել, որը հետագայում հեռացվել է։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը կոշտ տոն է պահպանում
Թեհրանում կայացած գագաթնաժողովում դիվանագետների հետ խոսելիս արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ազդարարել է, որ Իրանը կպահպանի իր դիրքորոշումը, որ պետք է կարողանա հարստացնել ուրանը՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ վիճաբանության հիմնական թեման։
«Ես կարծում եմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորության գաղտնիքը կայանում է նրա՝ ուրիշների կողմից ճնշումներին, բռնակալությանը և ճնշումներին դիմակայելու ունակության մեջ», – ասել է Արաղչին։ «Նրանք վախենում են մեր ատոմային ռումբից, մինչդեռ մենք չենք ձգտում ատոմային ռումբ ստեղծել։ Մեր ատոմային ռումբը մեծ տերություններին «ոչ» ասելու ուժն է։ Իսլամական Հանրապետության ուժի գաղտնիքը տերություններին «ոչ» ասելու ուժի մեջ է»։
Այս շաբաթ սպասվում է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն կայցելի Վաշինգտոն, որի քննարկման հիմնական թեման, ինչպես կանխատեսվում է, Իրանն է։
ԱՄՆ-ն Մերձավոր Արևելք է տեղափոխել USS Abraham Lincoln ավիակիրը, նավեր և ռազմական ինքնաթիռներ՝ Իրանին համաձայնության հասնելու համար ճնշում գործադրելու և երկրին հարվածելու համար անհրաժեշտ կրակային ուժ ունենալու համար, եթե Թրամփը որոշի դա անել։
