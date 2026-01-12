Հանրապետությունում սպասվում է քամու ուժգնացում

Երևան քաղաքում հունվարի 11-ի և 14-ի ցերեկը, 12-ին, 13-ի գիշերը, 15- 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:
Հունվարի 13-ի ցերեկը, 14-ի գիշերը և առավոտյան սպասվում է ձյուն։
Հանրապետության տարածքում հունվարի 11-ի և 12-ի ցերեկը, 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Հունվարի 12-ի գիշերը և առավոտյան, 13-15-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն։
Քամին հարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ, հունվարի 11-ի ցերեկը, 12-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամու ուժգնացում 17-20 մ/վրկ արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։
