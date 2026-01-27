«Հանրապետություն» կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Արամ Սարգսյանն է

«Հանրապետություն» կուսակցությունը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին և կողմնորոշված է վարչապետի թեկնածուի ընտրության հարցում:
Կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը սոցցանցում հայտնել է,, որ վարչապետի թեկնածուն ինքն է լինելու, որովհետև կարծում է, որ ՀՀ խորհրդարանում պետք է լինի ամբողջությամբ արևմտյան արժեքները պաշտպանող քաղաքական ուժ կամ ուժի ներկայացուցիչ:
9-րդ գումարման Ազգային ժողովի խորհրդարանական ընտրությունները կկայանան 2026 թվականի հունիսի 7-ին:
