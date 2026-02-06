Հալվող սառույց, աճող ռիսկեր. Ինչու են Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն մրցում Արկտիկան պաշտպանելու համար

Դանիական ռազմանավերը մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի մի քանի եվրոպական անդամ երկրների հարյուրավոր զինվորների հետ վարժանքներին Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսում՝ Նուուկում:
Արևմտյան դաշնակիցները չունեն ռազմական կարողություններ, որոնք կարող են դիմակայել Արկտիկայի դաժան պայմաններին և զսպել Ռուսաստանին այն տարածքում, որը զբաղեցնում է Երկրի մակերևույթի մոտ 4%-ը։
Քանի որ Արկտիկայի սառույցը նահանջում է, և աշխարհաքաղաքական լարվածությունը սրվում է, ՆԱՏՕ-ի հյուսիսային թևը դառնում է դաշինքի ամենահետևանքային և անտեսված թատերաբեմերից մեկը, և Եվրոպան այժմ բախվում է դաժան ճշմարտության. այն ռազմավարական առումով անպատրաստ է դեր խաղալու այն տարածաշրջանում, որը պատրաստվում է դառնալ ռազմական և տնտեսական կարևոր միջանցք։
Եվրոպացի դաշնակիցների մեծ մասը կարող էր համաձայն չլինել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ագրեսիվ արկտիկական քաղաքականության հետ, բայց, կարծես, մեծ մասը համաձայն է նրա ուղերձի էության հետ. Արկտիկան հատուկ ուշադրության կարիք ունի, և այն արագ կարիք ունի դրան։ Նրանց խնդիրն այն է, որ նրանք չունեն ինչպես դոկտրինաները, այնպես էլ դրանք կիրառելու համար անհրաժեշտ ռազմական կարողությունները։
Ռազմական մակարդակում Արկտիկան կարևոր նշանակություն ունի Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսի պաշտպանության համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի հյուսիսային նավատորմը թվաքանակով գերազանցում է ՆԱՏՕ-ի կարողությունները։
«Երբ մենք խոսում ենք Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության մասին, Գրենլանդիայի, Իսլանդիայի և Մեծ Բրիտանիայի միջև եղած բացը, մասնավորապես, շատ, շատ կարևոր է», – Euronews-ին ասել է Արկտիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող Էնթոնի Հերոնը։ «Ցանկացած հակառակորդ ուժ կամ զինված ուժ, որը կմոտենա Միացյալ Թագավորությանը, շատ հավանական է, որ կգա Արկտիկայի տարածաշրջանից»։
Նա հավելել է, որ այդ տարածքի մոնիթորինգը կախված է տիրույթի կայուն իրազեկությունից այն տարածաշրջանում, որը հսկայական է, նոսր բնակեցված և շրջակա միջավայրի համար անբարենպաստ։
Այդ իրազեկությունը վերաբերում է ոչ միայն ռազմական գործողություններին։ Սառույցի տակ ընկած են ժամանակակից տնտեսությունների հիմքում ընկած ենթակառուցվածքները՝ ստորջրյա մալուխներ և էլեկտրահաղորդման գծեր, որոնք հսկայական ծավալի տվյալներ են տեղափոխում Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի միջև, որոնք գրավիչ թիրախներ են լրտեսության և դիվերսիայի համար։
Մյուս արկտիկական մալուխային նախագծերի թվում են Հեռավոր հյուսիսային մանրաթելը, որը նպատակ ունի Ճապոնիան կապել Եվրոպայի հետ Հյուսիսարևմտյան անցուղու միջոցով, և Polar Connect-ը, որը նախատեսում է Արկտիկայի միջոցով ապահովել անվտանգ և կայուն կապ դեպի Ասիա և Հյուսիսային Ամերիկա։
«Տիրույթի իրազեկությունը և Արկտիկայում սուզանավերը հետևելու հնարավորությունը կարևոր են այս ստորջրյա մալուխների և էլեկտրահաղորդման գծերի անվտանգությունն ապահովելու համար», – ասաց Հերոնը։ «Եթե նրանք կտրեն նման գծերը, դա աղետալի կլինի տնտեսության համար»։
Կլիմայի փոփոխությունը նաև ստեղծում է նոր նավագնացության ուղիներ Արկտիկայի միջով, որոնք զգալիորեն կկրճատեն տարանցման ժամանակը Սուեզի և Պանամայի ջրանցքների համեմատ։ Սակայն դրանք նաև ներմուծում են ռազմավարական մրցակցության նոր շերտ։
Ռուսաստանը, ասաց Հերոնը, հավանաբար կընդլայնի իր ռազմական ներկայությունը՝ այս ուղիները պաշտպանելու համար, բարձրացնելով ՆԱՏՕ-ի համար խաղադրույքները, եթե այն չկարողանա արձագանքել։
«Եթե մենք նստենք և բաց թողնենք», – ասաց նա, – «դա իսկապես կհանգեցնի տնտեսական խռովությունների»։
Հնարավորությունների խնդիրը
Այնուամենայնիվ, չնայած տարածաշրջանի աճող կարևորությանը, ՆԱՏՕ-ի արկտիկական դիրքը մնում է անհավասար և մեծապես կախված է ԱՄՆ-ից, և Գրենլանդիան դրա վառ օրինակն է։
«Երբ մենք խոսում ենք Գրենլանդիայի մասին, դա հիմնականում ԱՄՆ ներկայությունն է արբանյակների առումով», – ասաց Հերոնը, չնայած կղզին «շատ, շատ լավ դիրքավորված է տիրույթի իրազեկման և վաղ սպառնալիքների հայտնաբերման առումով», մասնավորապես՝ GIUK-ի բացվածքի միջոցով ռուսական շարժումները հետևելու համար։
Այդ կախվածությունը ամրապնդում է ավելի լայն կառուցվածքային խնդիրը։
Մինչ Դանիան, Շվեդիան և Նորվեգիան վաղուց ներդրումներ են կատարել ցուրտ եղանակի ուժերի մեջ՝ ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատարը անցյալ ամիս նրանց հնարավորությունները նկարագրել է որպես «հսկայական» և «միակ դիրքավորված՝ ՆԱՏՕ-ի հյուսիսային թևը և արկտիկական անվտանգությունը ամրապնդելու համար», մյուս եվրոպական դաշնակիցները հետ են մնում։
«Հարևան արկտիկական պետությունները, և դա ներառում է Միացյալ Թագավորությունը և Ֆրանսիան, չունեն որոշակի արկտիկական դոկտրին», – ասաց Հերոնը։
Ավելի կարևոր է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների կողմից տասնամյակներ շարունակ ներդրումների թերացումը նշանակում է, որ Արկտիկայում ներկայումս տեղակայված են քիչ ժամանակակից կարողություններ, և այլ թատերաբեմերից այնտեղ պարզապես ակտիվների և ռեսուրսների վերաբաշխումը հնարավոր չէ՝ ծանր պայմանների պատճառով։
Եվ չնայած ՆԱՏՕ-ն Արկտիկայում չի պահպանում տարեկան ներկայություն, Ռուսաստանը ունի մոտ 30-40 մասնագիտացված բազա և բարելավված օդանավակայաններ, որոնք ցրված են իր արկտիկական տարածքում։
«Ոչ բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք դուք ունեք այլուր, կարող են պարզապես տեղափոխվել Արկտիկայում և գործել այնտեղ», – ասել է Euroatlas-ի ռազմավարության ղեկավար Վերինեա Կոդրեանը: Նրա ընկերությունը, որը պայմանագրեր ունի մի շարք եվրոպական կառավարությունների հետ, արտադրում է առաջադեմ ինքնավար ստորջրյա տրանսպորտային միջոցներ՝ մինչև 16 շաբաթ տևողությամբ։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ Արկտիկայի ծայրահեղ ցուրտը, սառցե ծածկույթը և հեռավորությունը բոլորը քայքայում են ավելի չափավոր միջավայրերում լավ աշխատող համակարգերը՝ անօդաչու թռչող սարքերից և սենսորներից մինչև կապի սարքավորումներ և հիմնական նավիգացիա։
Ներդրումային խնդիրը
Արկտիկան, որը ծածկում է Երկրի մակերևույթի մոտավորապես 4%-ը, լուրջ տեխնիկական սահմանափակումներ է դնում։
«Եթե նայեք Գրենլանդիայի կամ Հյուսիսային բևեռի նման տարածքին, այնտեղ կայուն ենթակառուցվածքներ չկան», – Euronews-ին ասել է Ջեյմս Քեմփիոնը՝ շվեդական 6G խորը տեխնոլոգիական ընկերության TERASi-ի գլխավոր տնօրենը և համահիմնադիրը: «Տարածքում գործող ցանկացած պաշտպանական ուժ պետք է իր հետ բերի այդ ամբողջ սարքավորումները»։
Նույնիսկ կապի հաստատումը կարող է դառնալ լուրջ լոգիստիկ ձեռնարկում: Զինվորականների կողմից օգտագործվող ավանդական ռազմական ռադիոաշտարակները կարող են ժամեր պահանջել հավաքելու համար և պահանջել մեծ թիմերի տեղակայում դժվար պայմաններում։
Քեմփիոնի ընկերությունը տրամադրում է մի համակարգ, որը համատեղում է թեթև ռադիոտեխնիկան անօդաչու թռչող սարքերի հարթակների հետ, որոնց տեղակայման համար կպահանջվի միայն մեկ անձ, չնայած այն դեռևս փորձարարական է և ունի սահմանափակ հեռահարություն։ Այն առաջին անգամ կտեղակայվի մարտին՝ համակարգի հեռահարությունը մեծացնելու նպատակով։
Սառը եղանակը նույնպես կրճատում է դիմացկունությունը։ Սառնամանիքը կարող է անշարժացնել անօդաչու թռչող սարքերը մի քանի րոպեում, մարտկոցները արագ սպառվում են, և նույնիսկ մալուխները կարող են փխրուն դառնալ և կոտրվել։
Այլընտրանքը կլինի արբանյակային ծառայությունների օգտագործումը, որոնք կարող են հասանելիություն ապահովել, բայց դրանք իրենց հետ բերում են իրենց խոցելիությունները։ «Այս համակարգերը սկսում են սպառնալիքի տակ հայտնվել», – ասաց Քեմփիոնը, – «և դրանք նաև գտնվում են երրորդ կողմերի վերահսկողության տակ, որոնք կարող են համաձայն լինել կամ չլինել մեր շահերի հետ»։
Բայց սա միայն սառցաբեկորի գագաթն է։ Մարտահրավերներն ավելի սուր են դառնում սառցե գլխարկի տակ անհրաժեշտ հնարավորությունների համար։ Մագնիսական բևեռի մոտ նավարկությունը դժվար է, հաղորդակցությունը՝ ընդհատվող, և վերականգնումը կարող է անհնար լինել երկար ժամանակ սառցե ծածկույթի պատճառով, ասաց Կոդրիանը։
«Արկտիկայում 24 ժամը այդքան հեռու չի հասնի», – ասաց նա։
Այն համակարգերը, որոնք համարվում են երկար հեռահարության այլուր, հազիվ թե մակերեսորեն համապատասխանում են Արկտիկայում անհրաժեշտությանը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ անօդաչու թռչող սարքերը սովորաբար պետք է վերադառնան մակերես կամ անցնեն սենսորների կողքով՝ իրենց հավաքած տվյալները փոխանցելու համար։
«Եթե այդ ակտիվը չի կարող շատ հեռու գնալ և այն պետք է լիցքավորվի յուրաքանչյուր երկու օրը մեկ, ապա դուք պետք է այն հետ կանչեք։ Եվ որտե՞ղ կարող եք այն հետ կանչել, եթե ձեր շուրջը սառույց կա։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է հետ կանչել ձեր մեկնարկային կետ, այն այդքան հեռու չի կարող գնալ»։
Նոր հարթակները, ինչպիսիք են ջրածնային վառելիքային մարտկոցներով աշխատող ինքնավար ստորջրյա տրանսպորտային միջոցները, կարող են գործել շաբաթներ կամ նույնիսկ ամիսներ սառույցի տակ, բայց այս հնարավորությունները դեռևս զարգացման փուլում են։
Եվ, հավանաբար, սառույցի տակ են ամենաշատը անհրաժեշտ նոր հնարավորությունները, ըստ Կոդրեանի, քանի որ տեղադրվելիք նոր մալուխները կպահանջեն ծովի հատակի հիմնական քարտեզագրում։
«Արկտիկայի անվտանգության ապագան կորոշվի ջրի տակ, ոչ թե օդում կամ սառույցի վրա», – ասաց նա: Նա ասաց, որ եվրոպական ռազմավարական ինքնավարությունը «չի կառուցվի միայն դիվանագիտության միջոցով, այլ ստորջրյա կայուն հնարավորությունների միջոցով»։
Կան նշաններ, որ եվրոպական կառավարությունները սկսում են տարածաշրջանին շատ ավելի ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերել: Օրինակ՝ Ֆրանսիան անցյալ տարի հրապարակեց Արկտիկայի պաշտպանության ռազմավարություն՝ արտացոլելով այն աճող գիտակցումը, որ Արկտիկան երկարաժամկետ ռազմական և տնտեսական առավելություններ է առաջարկում։
Սակայն դա անելը կպահանջի դժվար փոխզիջումներ
«Դաժան իրականությունն այն է, որ դա կպահանջի զգալի ներդրումներ», – ասաց Հերոնը: «Դա, ակնհայտորեն, բնականաբար կխլի ֆինանսավորումը այլ ոլորտներից, որոնցից ՆԱՏՕ-ի հանրությունը կարող է դժգոհ լինել»։
