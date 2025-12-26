ՀԷՑ-ում պարգևավճարների համար հատկացվել է 305.6 մլն դրամ

ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտնել է, որ ՀԷՑ-ում ևս այս տարի պարգևավճարներ են բաժանվել։
Մասնավորապես 6.112 աշխատակիցներ 2025թ. երկրորդ կիսամյակի արդյունքներով այսօր Ընկերության բյուջեի պարգեւատրումների ֆոնդից եւ տնտեսումների հաշվին խրախուսվել են 50 հազար ՀՀ դրամի չափով (հարկված) պարգեւատրմամբ։
Այս պարգևավճարների համար հատկացվել է 305.6 մլն դրամ։ Ընդ որում Պետրոսյանը չի մանրամասնել, թե ղեկավար կազմը որքան պարգևավճար է ստացել։
