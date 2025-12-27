28/12/2025

Հիմա մեր առաջնագիծն անցնում է Ջերմուկով, այն էլ թշնամnւ կողմից օկnւպացված հատվածներով. Գեղամ Մանուկյան

infomitk@gmail.com 27/12/2025 1 min read

Պատգամավոր մյուս գործընկերներիս հետ այս օրերին մեր երկրի առաջնագծում այցելում ենք Հայրենիք պահող զինվորներին, սպաներին, շնորհավորում Ամանորի առիթով, մաղթանքներ հղում։

Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։

«Ջերմուկի ուղղությամբ էի մեկնել իմ գործընկեր Արգիշտի Գեւորգյանի եւ ՀՅԴ Երեւանի քաղաքային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գոռ Սարգսյանի հետ։

Նրանց հետ այցը հոգեբանորեն շատ դժվար էր։

Երկուսն էլ Քառօրյային եւ 44-օրյային առաջին իսկ օրից եղել են առաջնագծում։

Այդ ժամանակ նրանք անառիկ կանգնել են Եղնիկներում, Տոնաշենում։

Իսկ հիմա մեր առաջնագիծը անցնում է Ջերմուկով։ Այն էլ թշնամու կողմից օկուպացված հատվածներով։

Գժվելու բան էր ընկերներիս համար։ Ուր էինք, ուր հասանք»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր երկրին պետք է նոր՝ հինգերորդ ղեկավարի անուն․ Նարեկ Կարապետյան․ Տեսանյութ

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքուն թելադրում է, Երևանը չի հակադարձում․ դիվանագետը խոսում է շարունակվող կապիտուլյացիայի մասին

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկեղեցին պաշտպանելու համար ստեղծվել է Միջնաբերդ հարթակ, միացե՛ք․ Արա Զոհրաբյան

27/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տարվա լավագույն ֆիլմերը՝ ըստ կինոլրագրողների

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Կկարողանաք կարգավորել ամենակարևոր և անհետաձգելի գործերը, իսկ մնացածը կարող է հետաձգվել

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն սիրաշահում է Բաքվին, որտեղ է Հայաստանը

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վասիլիս Մարագոսը՝ ԵՄ-ի կողմից ՀՀ-ին տրամադրվելիք աջակցության մասին

27/12/2025 infomitk@gmail.com