21/01/2026

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից հրաժարական է տվել

infomitk@gmail.com 21/01/2026 1 min read

Դավիթ Խաչատրյանը դադարեցնում է լիազորություններն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնում։

Այս մասին նա հայտնել է ֆեյսբուքյան իր էջում։

Նա այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ից։

