ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից հրաժարական է տվել

Դավիթ Խաչատրյանը դադարեցնում է լիազորություններն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնում։
Այս մասին նա հայտնել է ֆեյսբուքյան իր էջում։
Նա այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ից։
