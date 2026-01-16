16/01/2026

ՀՀ հանրությանը և օտարերկրյա այցելուներին կներկայացվի քանդակագործ Ֆրիդ Սողոյանի մշակութային ժառանգությունը

16/01/2026

ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի ռազմավարական ծրագրի իրագործման շրջանակներում՝ մշակութային բաղադրիչի ներկայիս մարտահրավերներին ընդառաջ, ՀՀ Զբոսաշրջության Կոմիտեի նախագահ Լուսինե Գևորգյանը հանդիպում է ունեցել «Ֆրիդ Սողոյան» Մշակութային Հիմնադրամի հիմնադիրների խորհրդի նախագահ Տիգրան Մանուկյանի հետ։

Հիմնադրամը նպատակ ունի ՀՀ հանրությանը և օտարերկրյա այցելուներին ներկայացնելու Հայ նշանավոր քանդակագործ, Գյումրու պատվավոր քաղաքացի, ՀՀ, ՌԴ և Ուկրաինայի ժողովրդական նկարիչ, Լենինյան մրցանակի դափնեկիր Ֆրիդ Սողոյանի արվեստն ու մշակութային ժառանգությունը, ինչպես նաև նպաստել հայ ժողովրդի հոգևոր և նյութական արժեքների ներդաշնակ վերաբյուրեղացման գործընթացին։

Մշակութային հիմնադրամի առաջնահերթություններից են 2021 թվականից գործող Հուշատուն-ցուցասրահի ամբողջական հիմնանորոգումը և արդիական մշակութային կենտրոնի ստեղծումը՝ հայ արվեստի առավել հանրահռչակման, ուսումնակրթական և վարպետաց դասընթացների, ինչպես նաև մշակութային տարբեր միջոցառումների կազմակերպման նպատակով, որոնք զգալիորեն կնպաստեն զբոսաշրջային հոսքերի ավելացմանը։

Զարգացող գործընթաց ապահովելու նպատակով Կոմիտեի նախագահի հետ քննարկման ընթացքում նախանշվել են առաջնահերթ քայլերի իրագործման և փոխհամագործակցության հնարավորությունները։

