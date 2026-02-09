ՀՀ հեռուստաաշտարակը լուսավորվել է ԱՄՆ դրոշի գույներով․ Լուսանկար

Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը տիկնոջ՝ Ուշա Վենսի և երեխաների հետ փետրվարի 9-10-ը պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։
Նրա այցի պատվին Հեռուստաաշտարակը լուսավորել են ԱՄՆ դրոշի գույներով։
