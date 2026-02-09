09/02/2026

ՀՀ հեռուստաաշտարակը լուսավորվել է ԱՄՆ դրոշի գույներով․ Լուսանկար

09/02/2026

Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը տիկնոջ՝ Ուշա Վենսի և երեխաների հետ փետրվարի 9-10-ը պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան։

Նրա այցի պատվին Հեռուստաաշտարակը լուսավորել են ԱՄՆ դրոշի գույներով։

ԿԸՀ-ն սահմանել է ԱԺ ընտրությունների գործողությունների ժամանակացույցը․ երբ կմեկնարկի նախընտրական քարոզչությունը

09/02/2026
Թուրքիան արագացնում է Հայաստանի հետ սահմանային անցակետի բացման աշխատանքները. Լուսանկար

09/02/2026
ԱՄՆ փոխնախագահի՝ Երևան այցի ընթացքում այսօր տեղի կունենա հավաք Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ազատ արձակման պահանջով

09/02/2026

Փետրվարի 10-ի աստղագուշակ․ Հին վիրավորանքները և թյուրիմացությունները կմոռացվեն

09/02/2026
Մոդուլյար ռեակտորներ կլինեն, ամերիկյան տեխնոլոգիաները գալու են այս երկիր

09/02/2026
Դիրքում 2 օր առաջ զոհված պայմանագրայինը «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրով էր ծառայում․ Լուսանկար

09/02/2026
Այսօր Հայաստան-ԱՄՆ գործընկերության նոր սկիզբ է դրվում․ Վաշինգտոնը հպարտ է Երևանի հետ համագործակցությամբ․ Վենս

09/02/2026