ՀՀ վարչապետը պատարագին ներկայացել էր նոր համարանիշներով ավտոմեքենայով. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/01/2026 1 min read

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում պատարագի էր ժամանել նոր՝ փոփոխված համարանիշներով կառավարական ավտոմեքենայով։

Հիշեցնենք՝ Կառավարության հունվարի 8-ի որոշմամբ՝ վարչապետին սպասարկող «001 UU» հնգանիշ տարբերակի փոխարեն սահմանվել է պարզապես «1» համարանիշը։

