07/02/2026

Հղին ոստիկաններին հայտնել է, որ մայրն ու եղբայրը սպառնացել են սպանել իրեն և ամուսնուն, հափշտակել 200 հզր դոլար

infomitk@gmail.com 07/02/2026 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Շենգավիթի բաժին է դիմել Երևանի բնակիչ 43-ամյա մի կին և հայտնել, որ 2025 թ․ մայիս ամսից մինչ օրս բնակարանի անվանափոխության համար 63-ամյա իր մայրը և 37-ամյա եղբայրը պարբերաբար իրենից պահանջել են 30 հազար ԱՄՆ դոլար, 37 հազար ԱՄՆ դոլար, 20 հազար ԱՄՆ դոլար և 20 մլն ՀՀ դրամ՝ սպառնալով, որ գումարը չտալու դեպքում իրեն, ամուսնուն և իրենց դեռ չծնված երեխային կսպանեն։

Կինը ոստիկաններին հայտնել է, որ ինքը եղբորը առձեռն տվել է 200 հազար ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջինս բնակարանի անվանափոխության հարցը շահարկելով կրկին գումար է պահանջել։ Շորթում կատարելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով եղբայրը ներկայացել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ձեռնարկվում են միջոցառումներ մորը հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ով է 4 անգամ կրակել տուժողի վրա՝ հայտնի է դարձել․ Լուսանկար

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արարատում, 47-ամյա տղամարդը մեքենայում շանտաժով uեքսուալ գործողություններ է կատարել 14-ամյա աղջկա նկատմամբ

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Ռուբիկ Հակոբյանից հօգուտ ՀՀ-ի բռնագանձել 5 անշարժ և 2 շարժական գույք. Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Չարլզ Դիկենսը գրեց այնպես, կարծես խոստացել էր կյանքին՝ չլռել։ Եվ այդ խոստումը պահեց մինչև վերջ

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հույս չունեմ, որ այստեղից կպրծնեմ, երկնքից կրակ է թափվում». Սերյոժա Փանոսյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Հադրութում. Լուսանկարներ

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայմանագրային զինծառայող է զոհվել

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անսպասելիորեն կյանքից հեռացել է մեր դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Ազատ Հակոբյանը․ Լուսանկար

07/02/2026 infomitk@gmail.com